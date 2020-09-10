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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8922892389248925>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:18

  Alfa_Bank написав:
  DENVER_S написав:Альфа-Банк прокомментируйте пожалуйста следующее изменение правил программы подяки без предупреждения партнеров и клиентов тоже!

7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/

Вы же им начисляете одним днем за весь месяц!

_Slava_, DENVER_S, добрый день. Уточняю.


Пункт 7.11, как оказывается, был и ранее, но есть еще пункт 7.16.2. Накопичувальні бонуси нараховуються на бонусний рахунок додатково один раз на місяць, наступного місяця за тим, в якому здійснено покупки у розмірі 2% від суми розрахунку картою «ЕКО-Максимум» як платіжною у будь-якому торгово-сервісному підприємстві України, але не більше 50 000 бонусів. Бонуси за використання карти ЕКО-Максимум не нараховуються на операції, що здійснені з використанням платіжної картки в торгово-сервісних підприємствах, що зареєстровані в міжнародних платіжних системах з значенням параметру МСС (код торгівельного закладу ), що відповідає наступним значенням: 5933, 6530, 7995, 9223, 9754, 7841, 7993, 7994, 6211, 9211, 9222, 9311, 9399, 9402, 9405, 8398, 8641, 8651, 8661, 4812, 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321, 8675, 8734, 7299, 8699. При поверненні товару, який був придбаний з використанням бонусів, сума використаних бонусів повертається на рахунок Учасника Програми. У разі повернення товару по фіскальному чеку, за яким було проведено нарахування бонусів, представник Організатора:
Что это за самодеятельность экомаркета?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:19

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Всё аналогично оформлению кредитной карты. Менеджер заполняет заявку, при желании получить карту мгновенного выпуска прийдётся всё равно подождать пока эту заявку обработает кредитный отдел (перепроверит информацию, обзвонит телефоны и т. п.). После одобрения можно подходить, подписывать договоры и забирать карту.

Может зависит от клиент/не клиент банка. Мне были готовы выдать карту (RED) сразу после заполнения анкеты.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:22

Re: Альфа-Банк

Kalgan, в наличии была только Максимум. При подачи заявки на Red, думали до 30 минут. Звонили, общались со мной...

Получается, зависит от результатов скоринга. :)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:29

  MASolomko написав:Это, если служба безопасности Альфа карту быстрее не заблочит :D Поэтому после оформления карты пишите обращение по отключению мониторинга за сей картой этим отделом.
Я с этим отделом не общался, но наслышан...

Это ещё почему? Первый раз слышу, что могут заблочить карту при снятии денег с кредитной карты.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:32

  Kalgan написав:Может зависит от клиент/не клиент банка. Мне были готовы выдать карту (RED) сразу после заполнения анкеты.

У меня в приложении по RED, RED CASH и Travel "Предварительно одобрено 10600 грн" При том, что на Максимуме лимит 22500 грн.
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  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:36

  Striker написав:
  wig написав:
  Striker написав:Сомневаюсь, что в Альфе появится что-то лучше по условиям, чем текущий RED CASH.

Не нашел, даже, тарифов по ней. Чем рэд-кэш лучше коннекта?

https://alfabank.ua/storage/files/tariffs-red-cash.pdf
Почти ничем не отличается, только в Коннекте вроде как есть грейс на торговые операции, а в RED нет.

Так, значит, новый рэд хуже, а не лучше.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:36

  DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.

Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:39

  wig написав:Так, значит, новый рэд хуже, а не лучше.

Если для снятия налички/перевода p2p, то без разницы. Для торговых операций с грейсом есть Максимум/RED.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:40

  mustbe написав:
  DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.

Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили

Когда-то давно писали, что это правило для покупок в самом Эко-маркете, чтобы на большие суммы не покупали, а то другим покупателям не останется товара)))
Я много раз платил эко в других точках на суммы больше 6000грн и всегда все правильно начисляли.
У меня тоже 120грн причем у меня это за 2 счета эко-максимум.
Востаннє редагувалось romanauscas в П'ят 11 вер, 2020 11:42, всього редагувалось 2 разів.
ВВХ - ПНХ!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:40

  Striker написав:
  MASolomko написав:Это, если служба безопасности Альфа карту быстрее не заблочит :D Поэтому после оформления карты пишите обращение по отключению мониторинга за сей картой этим отделом.
Я с этим отделом не общался, но наслышан...

Это ещё почему? Первый раз слышу, что могут заблочить карту при снятии денег с кредитной карты.

Если в банкомате снимать и бегать потом с мешком - не блочат. А по П2П - как повезет, даже на мелких сумах. Впрочем, о крупных и разговора нет - макс. лимит 15000 в сутки, а недавно и на пополнение ввели смехотворно низкие лимиты. Особенно весело смотрится на фоне того, что кредитный лимит - повышают регулярно.
wig
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