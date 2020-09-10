Пункт 7.11, как оказывается, был и ранее, но есть еще пункт 7.16.2. Накопичувальні бонуси нараховуються на бонусний рахунок додатково один раз на місяць, наступного місяця за тим, в якому здійснено покупки у розмірі 2% від суми розрахунку картою «ЕКО-Максимум» як платіжною у будь-якому торгово-сервісному підприємстві України, але не більше 50 000 бонусів. Бонуси за використання карти ЕКО-Максимум не нараховуються на операції, що здійснені з використанням платіжної картки в торгово-сервісних підприємствах, що зареєстровані в міжнародних платіжних системах з значенням параметру МСС (код торгівельного закладу ), що відповідає наступним значенням: 5933, 6530, 7995, 9223, 9754, 7841, 7993, 7994, 6211, 9211, 9222, 9311, 9399, 9402, 9405, 8398, 8641, 8651, 8661, 4812, 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321, 8675, 8734, 7299, 8699. При поверненні товару, який був придбаний з використанням бонусів, сума використаних бонусів повертається на рахунок Учасника Програми. У разі повернення товару по фіскальному чеку, за яким було проведено нарахування бонусів, представник Організатора: Что это за самодеятельность экомаркета?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
MASolomko написав:Всё аналогично оформлению кредитной карты. Менеджер заполняет заявку, при желании получить карту мгновенного выпуска прийдётся всё равно подождать пока эту заявку обработает кредитный отдел (перепроверит информацию, обзвонит телефоны и т. п.). После одобрения можно подходить, подписывать договоры и забирать карту.
Может зависит от клиент/не клиент банка. Мне были готовы выдать карту (RED) сразу после заполнения анкеты.
MASolomko написав:Это, если служба безопасности Альфа карту быстрее не заблочит Поэтому после оформления карты пишите обращение по отключению мониторинга за сей картой этим отделом. Я с этим отделом не общался, но наслышан...
Это ещё почему? Первый раз слышу, что могут заблочить карту при снятии денег с кредитной карты.
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DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Это правило было всегда. Но раньше - не очень работало. Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500. Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили
DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Это правило было всегда. Но раньше - не очень работало. Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500. Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили
Когда-то давно писали, что это правило для покупок в самом Эко-маркете, чтобы на большие суммы не покупали, а то другим покупателям не останется товара))) Я много раз платил эко в других точках на суммы больше 6000грн и всегда все правильно начисляли. У меня тоже 120грн причем у меня это за 2 счета эко-максимум.
Востаннє редагувалось romanauscas в П'ят 11 вер, 2020 11:42, всього редагувалось 2 разів.
MASolomko написав:Это, если служба безопасности Альфа карту быстрее не заблочит Поэтому после оформления карты пишите обращение по отключению мониторинга за сей картой этим отделом. Я с этим отделом не общался, но наслышан...
Это ещё почему? Первый раз слышу, что могут заблочить карту при снятии денег с кредитной карты.
Если в банкомате снимать и бегать потом с мешком - не блочат. А по П2П - как повезет, даже на мелких сумах. Впрочем, о крупных и разговора нет - макс. лимит 15000 в сутки, а недавно и на пополнение ввели смехотворно низкие лимиты. Особенно весело смотрится на фоне того, что кредитный лимит - повышают регулярно.