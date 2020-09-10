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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:43
Striker написав: wig написав:
Так, значит, новый рэд хуже, а не лучше.
Если для снятия налички/перевода p2p, то без разницы. Для торговых операций с грейсом есть Максимум/RED.
Так то оно так, но не всегда заранее известно, пройдет операция как p2p или торговая. Для таких случаев безопасней использовать Коннект. Да и лимит на нем втрое.
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wig
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:48
wig написав:
Так то оно так, но не всегда заранее известно, пройдет операция как p2p или торговая. Для таких случаев безопасней использовать Коннект.
Известно в 99% случаев, если не делать покупки на левых сайтах.
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Striker
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:57
Striker
Та даже в офлайне есть места. Моно, вроде, встроил защиту от обналички в настройках, а в классических банках такого нет.
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wig
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:59
wig написав:
Та даже в офлайне есть места. Моно, вроде, встроил защиту от обналички в настройках, а в классических банках такого нет.
Ни разу ещё не попал на р2р по Максимум.
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- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Striker
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:05
Striker написав:
Ни разу ещё не попал на р2р по Максимум.
В свое время, немало было копьев сломано из-за Новой почты.
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wig
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:11
mustbe написав: DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили
Не понял вы размазываете что? По карте Эко? И вам пришли бонусы в разные дни?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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DENVER_S
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:15
mustbe написав: DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили
Ток оно совсем не вяжется с пунктом 7.6.12.И что,если крупные покупки,знач альфа-эко не использовать? Не вижу логики,а вижу ток криворукость эко
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:17
На сколько платежей вмазали, чтоб за два дня пришло 500?
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DENVER_S
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