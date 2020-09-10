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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8922892389248925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:43

  Striker написав:
  wig написав:Так, значит, новый рэд хуже, а не лучше.

Если для снятия налички/перевода p2p, то без разницы. Для торговых операций с грейсом есть Максимум/RED.

Так то оно так, но не всегда заранее известно, пройдет операция как p2p или торговая. Для таких случаев безопасней использовать Коннект. Да и лимит на нем втрое.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:48

  wig написав:Так то оно так, но не всегда заранее известно, пройдет операция как p2p или торговая. Для таких случаев безопасней использовать Коннект.

Известно в 99% случаев, если не делать покупки на левых сайтах.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:57

Striker
Та даже в офлайне есть места. Моно, вроде, встроил защиту от обналички в настройках, а в классических банках такого нет.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:59

  wig написав:Та даже в офлайне есть места. Моно, вроде, встроил защиту от обналички в настройках, а в классических банках такого нет.

Ни разу ещё не попал на р2р по Максимум.
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  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:05

  Striker написав:Ни разу ещё не попал на р2р по Максимум.

В свое время, немало было копьев сломано из-за Новой почты.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:11

  mustbe написав:
  DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.

Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили

Не понял вы размазываете что? По карте Эко? И вам пришли бонусы в разные дни?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:15

  mustbe написав:
  DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.

Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили

Ток оно совсем не вяжется с пунктом 7.6.12.И что,если крупные покупки,знач альфа-эко не использовать? Не вижу логики,а вижу ток криворукость эко
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:17

Re: Альфа-Банк

На сколько платежей вмазали, чтоб за два дня пришло 500?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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