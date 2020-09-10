mustbe написав:Размазываю покупки, не больше 6к в день. Размазал дней на 10. Может - это и паранойя, не знаю. Но свои 500 - сегодня приехали. Подождём, что скажет офпред. Впрочем - там со стороны эко могут быть свои заморочки.
Обратился в поддержку ЕКО. Те вообще не видят зачисления Альфы. В графе Бонусы за постоянное пользование картой Альфа сумма корректно увеличилась. А на карту зачислили только 120 грн. Оставил заявку на техотдел (еле еле уговорил, всё на Альфу ссылались).
_Slava_ написав:Alfa_Bank Прошу разоббраться по начислению бонусов эко. 7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця. Это появилось в правилах эко. Но причем здесь клиенты альфы?Вы же перечисляете баллы одним днем одной суммой
Ограничение на 12 000 бонусов в день к нашим бонусам не относится. По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000 (500 грн.). Эко утверждает, что зачислили все согласно нашему файлу. Обещали проверить, как только будет ответ, отпишусь.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 11 вер, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
mustbe написав:Размазываю покупки, не больше 6к в день. Размазал дней на 10. Может - это и паранойя, не знаю. Но свои 500 - сегодня приехали. Подождём, что скажет офпред. Впрочем - там со стороны эко могут быть свои заморочки.
Обратился в поддержку ЕКО. Те вообще не видят зачисления Альфы. В графе Бонусы за постоянное пользование картой Альфа сумма корректно увеличилась. А на карту зачислили только 120 грн. Оставил заявку на техотдел (еле еле уговорил, всё на Альфу ссылались).
Поддержка Альфы вобще ничего не захотела фиксировать, посылают в эко. Благо есть представитель Альфы на форуме
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
mustbe написав:Размазываю покупки, не больше 6к в день. Размазал дней на 10. Может - это и паранойя, не знаю. Но свои 500 - сегодня приехали. Подождём, что скажет офпред. Впрочем - там со стороны эко могут быть свои заморочки.
Обратился в поддержку ЕКО. Те вообще не видят зачисления Альфы. В графе Бонусы за постоянное пользование картой Альфа сумма корректно увеличилась. А на карту зачислили только 120 грн. Оставил заявку на техотдел (еле еле уговорил, всё на Альфу ссылались).
Fylhtq, добрый день. Мы получили ответ от ЭКО, что все бонусы зачислены согласно наших файлов (мы их проверили, там все ок). ЭКО разбирается. Надеюсь, и нам и вас предоставит оперативно.