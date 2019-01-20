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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8923892489258926

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:31

  mustbe написав:Размазываю покупки, не больше 6к в день.
Размазал дней на 10.
Может - это и паранойя, не знаю. Но свои 500 - сегодня приехали.
Подождём, что скажет офпред. Впрочем - там со стороны эко могут быть свои заморочки.

Обратился в поддержку ЕКО. Те вообще не видят зачисления Альфы. В графе Бонусы за постоянное пользование картой Альфа сумма корректно увеличилась. А на карту зачислили только 120 грн. Оставил заявку на техотдел (еле еле уговорил, всё на Альфу ссылались).
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:33

  _Slava_ написав:Alfa_Bank
Прошу разоббраться по начислению бонусов эко.
7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Это появилось в правилах эко. Но причем здесь клиенты альфы?Вы же перечисляете баллы одним днем одной суммой

Ограничение на 12 000 бонусов в день к нашим бонусам не относится. По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000 (500 грн.).
Эко утверждает, что зачислили все согласно нашему файлу.
Обещали проверить, как только будет ответ, отпишусь.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 11 вер, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:34

  DENVER_S написав:Альфа-Банк прокомментируйте пожалуйста следующее изменение правил программы подяки без предупреждения партнеров и клиентов тоже!

7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/

Вы же им начисляете одним днем за весь месяц!

Ограничение на 12 000 бонусов в день к нашим бонусам не относится. По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000 (500 грн.).
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 11 вер, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлень: 9295
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:35

  Fylhtq написав:
  mustbe написав:Размазываю покупки, не больше 6к в день.
Размазал дней на 10.
Может - это и паранойя, не знаю. Но свои 500 - сегодня приехали.
Подождём, что скажет офпред. Впрочем - там со стороны эко могут быть свои заморочки.

Обратился в поддержку ЕКО. Те вообще не видят зачисления Альфы. В графе Бонусы за постоянное пользование картой Альфа сумма корректно увеличилась. А на карту зачислили только 120 грн. Оставил заявку на техотдел (еле еле уговорил, всё на Альфу ссылались).

Поддержка Альфы вобще ничего не захотела фиксировать, посылают в эко. Благо есть представитель Альфы на форуме :wink:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:36

  Fylhtq написав:
  mustbe написав:Размазываю покупки, не больше 6к в день.
Размазал дней на 10.
Может - это и паранойя, не знаю. Но свои 500 - сегодня приехали.
Подождём, что скажет офпред. Впрочем - там со стороны эко могут быть свои заморочки.

Обратился в поддержку ЕКО. Те вообще не видят зачисления Альфы. В графе Бонусы за постоянное пользование картой Альфа сумма корректно увеличилась. А на карту зачислили только 120 грн. Оставил заявку на техотдел (еле еле уговорил, всё на Альфу ссылались).

Fylhtq, добрый день. Мы получили ответ от ЭКО, что все бонусы зачислены согласно наших файлов (мы их проверили, там все ок). ЭКО разбирается. Надеюсь, и нам и вас предоставит оперативно.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:37

  Alfa_Bank написав:
  DENVER_S написав:Альфа-Банк прокомментируйте пожалуйста следующее изменение правил программы подяки без предупреждения партнеров и клиентов тоже!

7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/

Вы же им начисляете одним днем за весь месяц!

Ограничение на 12 000 бонусов в день к нашим бонусам не относится. По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000 (500 грн.) на одну карту.

А может на счет?)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:38

  _Slava_ написав:Поддержка Альфы вобще ничего не захотела фиксировать, посылают в эко. Благо есть представитель Альфы на форуме :wink:

Т.к. мы свои бонусы начислили и передали, то действительно, нужно уточнять у ЭКО информацию. Но мы уже разбираемся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:48

  Striker написав:
  wig написав:Так то оно так, но не всегда заранее известно, пройдет операция как p2p или торговая. Для таких случаев безопасней использовать Коннект.

Известно в 99% случаев, если не делать покупки на левых сайтах.


ага, навроде Prom.ua, там форма конечно хистросделана
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:32

Re: Альфа-Банк

Добрый день.
Для пакетных карт Комфорт нет возможности заказать виртуальную карту?
RobinGood
 
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