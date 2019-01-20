Уже была подобная ситуация года 3 назад, когда 120 бонусов всем начислили. Тогда вроде бы разобрались.
Сейчас видимо старый костыль сгнил и паровоз снова сошел с рельсов.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:27
Уже была подобная ситуация года 3 назад, когда 120 бонусов всем начислили. Тогда вроде бы разобрались.
Сейчас видимо старый костыль сгнил и паровоз снова сошел с рельсов.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:38
Re: Альфа-Банк
Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:59
Так для зарплатников банки часто так и делают -- автосписание ОМП в день начисления задолженности.
Причем если грошей на карте нема, то попыток такого списание может быть несколько, с лагом 2..5 дн.
Торбите свою дирекцию на предприятии -- на каких условиях они заключили з/п проект с кредиткой под з/п. У них есть Тарифы... ну если не пропили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:03
Re: Альфа-Банк
clientage, т. е. списывают автоматом только ОМП?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:10
Я не знаю как у Альфы, а вот у КрАгриколя списывают только ОМП при первой возможности
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:00
У Вали вообще в минус зарплатку загоняют, там вообще ж0па. А когда приходит зп, то минус перекрывается и только тогда денежки попадают на кредитку.
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