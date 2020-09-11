Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить
Rimlyanin1 написав:Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить
Так для зарплатников банки часто так и делают -- автосписание ОМП в день начисления задолженности. Причем если грошей на карте нема, то попыток такого списание может быть несколько, с лагом 2..5 дн. Торбите свою дирекцию на предприятии -- на каких условиях они заключили з/п проект с кредиткой под з/п. У них есть Тарифы... ну если не пропили
Rimlyanin1 написав:Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить
Альфа банк, прокоментуйте, чи справді списання ОМП автоматично до настання строку погашення з зп картки це норма для банку?
Rimlyanin1 написав:Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить
Так для зарплатников банки часто так и делают -- автосписание ОМП в день начисления задолженности. Причем если грошей на карте нема, то попыток такого списание может быть несколько, с лагом 2..5 дн. Торбите свою дирекцию на предприятии -- на каких условиях они заключили з/п проект с кредиткой под з/п. У них есть Тарифы... ну если не пропили
дирекцию торбить не надо))) кредитные договора заключаются с людьми напрямую, без участия предприятия, - не все просто узнают особенности обслуживания кредита с зп карты. ИМХО, кредитный лимит на зп карту сейчас - это моветон
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 12 вер, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.