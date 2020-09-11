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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8925892689278928>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:27

Уже была подобная ситуация года 3 назад, когда 120 бонусов всем начислили. Тогда вроде бы разобрались.

Сейчас видимо старый костыль сгнил и паровоз снова сошел с рельсов.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:38

Re: Альфа-Банк

Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:59

  Rimlyanin1 написав:Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить

Так для зарплатников банки часто так и делают -- автосписание ОМП в день начисления задолженности.
Причем если грошей на карте нема, то попыток такого списание может быть несколько, с лагом 2..5 дн.
Торбите свою дирекцию на предприятии -- на каких условиях они заключили з/п проект с кредиткой под з/п. У них есть Тарифы... ну если не пропили :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:03

Re: Альфа-Банк

clientage, т. е. списывают автоматом только ОМП?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:10

  MASolomko написав:clientage, т. е. списывают автоматом только ОМП?

Я не знаю как у Альфы, а вот у КрАгриколя списывают только ОМП при первой возможности
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:00

  clientage написав:
  MASolomko написав:clientage, т. е. списывают автоматом только ОМП?

Я не знаю как у Альфы, а вот у КрАгриколя списывают только ОМП при первой возможности


У Вали вообще в минус зарплатку загоняют, там вообще ж0па. А когда приходит зп, то минус перекрывается и только тогда денежки попадают на кредитку.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:52

Re: Альфа-Банк

Rimlyanin1 написав:Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить
Альфа банк, прокоментуйте, чи справді списання ОМП автоматично до настання строку погашення з зп картки це норма для банку?Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:04

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:6538 - это чистый махровый манисенд ... с вас еще и комиссию за него возьмут 4% когда сумма проведется по счету (если у вас карта максимум или ред) + сумма не будет в грейсе

В таких случаях и карту ж нужно шустро в ноль выводить, что б не платить % по всему долгу ?


необязательно. не в грейсе только та сумма, которая ушла по переводу.
у меня уже несколько месяцев списывается по 7 грн за такой платеж, но гасить весь лимит дороже)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:05

  MASolomko написав:cohan, если делали покупку забугром, то нормально. Предложение прийдёт в день проводки по счёту. Остальные приходили в день авторизации картой.

Ну, и проверьте MCC-код на кошерность для рассрочки https://alfabank.ua/private-persons/installment (внизу спойлер 8).


рассрочка таки пришла, оказалось часть средств были моими, а не кредитными, поэтому прислали (на кредитную часть) только после проведения по счету
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:37

  clientage написав:
  Rimlyanin1 написав:Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить

Так для зарплатников банки часто так и делают -- автосписание ОМП в день начисления задолженности.
Причем если грошей на карте нема, то попыток такого списание может быть несколько, с лагом 2..5 дн.
Торбите свою дирекцию на предприятии -- на каких условиях они заключили з/п проект с кредиткой под з/п. У них есть Тарифы... ну если не пропили :)


дирекцию торбить не надо))) кредитные договора заключаются с людьми напрямую, без участия предприятия, - не все просто узнают особенности обслуживания кредита с зп карты.
ИМХО, кредитный лимит на зп карту сейчас - это моветон
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 12 вер, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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