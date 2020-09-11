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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 10:38
Striker написав: IMPRINTER написав:
кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...
Мне нужно для других целей. Например, как резервный вариант для срочного погашения кредиток, в случае, если какие-то неполадки с банком, с которого нужно гаситься. Также может пригодиться при "ракетах" на валютном рынке - заплатить 0.5-1% и поиметь при этом профит 2-3%, но это для смелых, можно и пролететь.
если для этих целей, то может дата и не важна.
а так может быть очень актуально, когда надо пригашивать кредит, чтобы не платить лишнюю комиссию.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 10:55
Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?
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