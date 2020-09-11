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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 10:38
Striker написав: IMPRINTER написав:
кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...
Мне нужно для других целей. Например, как резервный вариант для срочного погашения кредиток, в случае, если какие-то неполадки с банком, с которого нужно гаситься. Также может пригодиться при "ракетах" на валютном рынке - заплатить 0.5-1% и поиметь при этом профит 2-3%, но это для смелых, можно и пролететь.
если для этих целей, то может дата и не важна.
а так может быть очень актуально, когда надо пригашивать кредит, чтобы не платить лишнюю комиссию.
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Shaman
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Додано: Суб 12 вер, 2020 10:55
Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?
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unknownurl
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Додано: Суб 12 вер, 2020 11:02
unknownurl написав:
Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?
Вас именно "условность" раздражает?
На самом деле очень легко провернуть эти 10 операций в месяц.
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Adast
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Додано: Суб 12 вер, 2020 11:06
unknownurl написав:
Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?
вообще? есть, но с грустным кешбеком
в Альфе тоже есть с грустным
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cohan
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Додано: Суб 12 вер, 2020 11:24
Adast написав: unknownurl написав:
Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?
Вас именно "условность" раздражает?
На самом деле очень легко провернуть эти 10 операций в месяц.
Да, именно условность и раздражает.
Хотелось бы что-то, что не обязывает тратить деньги в пустую, а только тогда когда есть от этого какая-то выгода (нужная категория кешбека).
Я так понимаю здесь категории у каждого индивуальны и иногда не очень полезны (или есть предложения получше у других карт с кешбеком). В общем, пока аккуратно присматриваюсь к этому банку, но программа Кешюклаб очень привлекает.
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unknownurl
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:05
IMPRINTER написав: Striker написав: Vorlon написав:
Не проще зайти в нужную дату в отделение и уйти сразу с картой?
Для RED CASH дата РД абсолютно не важна, всё равно проценты сразу начисляются и надо как можно быстрее погашать.
кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...
ну кто грейсует имея запас свободной налички то да, а кто ходит по лезвию бритвы кассовые разрывы удобно закрывать такой картой на короткий срок
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mephala
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:22
хто може підказати сайти для придбання автобусних та залізничних квитків щоб алла їх розпізнавала як подорожі.
а то їздив до Харкова - так в наших пречудових касах одна покупка була як інше взагалі без балів а назад їхав як таксі
ЗІ
І прохання до нашого офпреда - можна знизити планку відшкодування по тревелу?
Мінімальна сума відшкодування 250 грн це вже занадто. Я розумію що банку хочеться щоб у клієнтів залишки бовталися як можна більші але й совість потрібно мати вашим маркетологам. Автобусні квитки коштують менше (наприклад до Києва і Дніпра я можу доїхати за 200 грн. До Харкова взагалі за 150 грн). Хіба що через пів України їхати то буде більше 250 грн. Що це за картка коли їдеш в подорож автобусом і не можеш компенсувати проїзд?
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mephala
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:50
WachtAmRhein написав:Уже была подобная ситуация года 3 назад, когда 120 бонусов всем начислили. Тогда вроде бы разобрались.
Сейчас видимо старый костыль сгнил и паровоз снова сошел с рельсов.
В этом месяце уже было начисление?
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:50
Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...
Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.
В чем логика? Похоже просто баг.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16
Комісія 10%? Якщо так, то це блок, який зніметься після проведення по рахунку.
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