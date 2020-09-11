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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8925892689278928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:38

  Striker написав:
  IMPRINTER написав:кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...

Мне нужно для других целей. Например, как резервный вариант для срочного погашения кредиток, в случае, если какие-то неполадки с банком, с которого нужно гаситься. Также может пригодиться при "ракетах" на валютном рынке - заплатить 0.5-1% и поиметь при этом профит 2-3%, но это для смелых, можно и пролететь.


если для этих целей, то может дата и не важна.
а так может быть очень актуально, когда надо пригашивать кредит, чтобы не платить лишнюю комиссию.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:55

Re: Альфа-Банк

Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 11:02

  unknownurl написав:Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?

Вас именно "условность" раздражает?
На самом деле очень легко провернуть эти 10 операций в месяц.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 11:06

  unknownurl написав:Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?


вообще? есть, но с грустным кешбеком
в Альфе тоже есть с грустным
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 11:24

Re: Альфа-Банк

Adast написав:
  unknownurl написав:Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?

Вас именно "условность" раздражает?
На самом деле очень легко провернуть эти 10 операций в месяц.
Да, именно условность и раздражает.
Хотелось бы что-то, что не обязывает тратить деньги в пустую, а только тогда когда есть от этого какая-то выгода (нужная категория кешбека).
Я так понимаю здесь категории у каждого индивуальны и иногда не очень полезны (или есть предложения получше у других карт с кешбеком). В общем, пока аккуратно присматриваюсь к этому банку, но программа Кешюклаб очень привлекает.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:05

  IMPRINTER написав:
  Striker написав:
  Vorlon написав:Не проще зайти в нужную дату в отделение и уйти сразу с картой?

Для RED CASH дата РД абсолютно не важна, всё равно проценты сразу начисляются и надо как можно быстрее погашать.


кто грейсует - те ред-кеш не оформляет обычно ...


ну кто грейсует имея запас свободной налички то да, а кто ходит по лезвию бритвы кассовые разрывы удобно закрывать такой картой на короткий срок :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:22

Re: Альфа-Банк

хто може підказати сайти для придбання автобусних та залізничних квитків щоб алла їх розпізнавала як подорожі.
а то їздив до Харкова - так в наших пречудових касах одна покупка була як інше взагалі без балів а назад їхав як таксі :mrgreen:

ЗІ
І прохання до нашого офпреда - можна знизити планку відшкодування по тревелу?
Мінімальна сума відшкодування 250 грн це вже занадто. Я розумію що банку хочеться щоб у клієнтів залишки бовталися як можна більші але й совість потрібно мати вашим маркетологам. Автобусні квитки коштують менше (наприклад до Києва і Дніпра я можу доїхати за 200 грн. До Харкова взагалі за 150 грн). Хіба що через пів України їхати то буде більше 250 грн. Що це за картка коли їдеш в подорож автобусом і не можеш компенсувати проїзд?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:50

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:Уже была подобная ситуация года 3 назад, когда 120 бонусов всем начислили. Тогда вроде бы разобрались.

Сейчас видимо старый костыль сгнил и паровоз снова сошел с рельсов.
В этом месяце уже было начисление?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:50

Re: Альфа-Банк

Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...

Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.

В чем логика? Похоже просто баг.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16

Re: Альфа-Банк

Комісія 10%? Якщо так, то це блок, який зніметься після проведення по рахунку.
Кочевник
 
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