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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 15:05
mustbe написав: DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили
А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось? Нигде не нашел, но кажется, что начислили меньше, чем должно было быть. Как проверить?
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Andrew75
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:16
Andrew75 написав:
А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось?
Никак.
Ничего похожего на выписку там нет, только голый текущий баланс.
Многие знания - рождают многие печали )
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mustbe
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:18
mustbe написав: Andrew75 написав:
А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось?
Никак.
Ничего похожего на выписку там нет, только голый текущий баланс.
Многие знания - рождают многие печали )
Так, знать бы сколько было...
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Andrew75
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