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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8926892789288929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:05

  mustbe написав:
  DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.

Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили

А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось? Нигде не нашел, но кажется, что начислили меньше, чем должно было быть. Как проверить?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:16

  Andrew75 написав:А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось?

Никак.
Ничего похожего на выписку там нет, только голый текущий баланс.

Многие знания - рождают многие печали )
mustbe
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Повідомлень: 4742
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 418 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:18

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось?

Никак.
Ничего похожего на выписку там нет, только голый текущий баланс.

Многие знания - рождают многие печали )

Так, знать бы сколько было... :)
Andrew75
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 30.09.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 8926892789288929
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