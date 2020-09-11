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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8926892789288929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:05

  mustbe написав:
  DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.

Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили

А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось? Нигде не нашел, но кажется, что начислили меньше, чем должно было быть. Как проверить?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:16

  Andrew75 написав:А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось?

Никак.
Ничего похожего на выписку там нет, только голый текущий баланс.

Многие знания - рождают многие печали )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:18

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось?

Никак.
Ничего похожего на выписку там нет, только голый текущий баланс.

Многие знания - рождают многие печали )

Так, знать бы сколько было... :)
Andrew75
 
Повідомлень: 1008
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:32

  unknownurl написав:
Adast написав:
  unknownurl написав:Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?

Вас именно "условность" раздражает?
На самом деле очень легко провернуть эти 10 операций в месяц.
Да, именно условность и раздражает.
Хотелось бы что-то, что не обязывает тратить деньги в пустую, а только тогда когда есть от этого какая-то выгода (нужная категория кешбека).
Я так понимаю здесь категории у каждого индивуальны и иногда не очень полезны (или есть предложения получше у других карт с кешбеком). В общем, пока аккуратно присматриваюсь к этому банку, но программа Кешюклаб очень привлекает.

мобильный пополняете? 10 раз по 10 грн - и деньги не впустую, и условие выполнено
Shaman
 
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Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:35

  Shaman написав:мобильный пополняете? 10 раз по 10 грн - и деньги не впустую, и условие выполнено

А если не пополняешь и надо 25 раз, к примеру, то что делать? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:02

Vorlon ну как учит mustbe
  mustbe написав:А накручивать эти кешбеки - вполне могут и бездушные железяки )
- скриптиком разжиться и дело в шляпе ;)
И кстати не надо платить по 10 грн. за раз, ведь
  mustbe написав:Идеальные сферические морковки по 1.00 грн )
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:12

  Vorlon написав:
  Shaman написав:мобильный пополняете? 10 раз по 10 грн - и деньги не впустую, и условие выполнено

А если не пополняешь и надо 25 раз, к примеру, то что делать? :lol:


как не пополнять мобильный в наше время? :shock: у меня минимум 3-4 номера. инет опять же
можно и 25 раз пополнить, хотя уже скучно)))
и вообще, если Вам уже нужен блэк - то может 150 грн уже и не такие большие деньги? :wink:
Shaman
 
Повідомлень: 471
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:23

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:как не пополнять мобильный в наше время? :shock: у меня минимум 3-4 номера.
може тому що не всім треба 3-4 номери. При бажанні і одного може вистачити. Крім того тарифи є різні - наприклад рік без абонплати один раз заплатив і на 12 місяців забув що таке поповнення телефону.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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