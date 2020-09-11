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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 15:05
mustbe написав: DENVER_S написав:7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
Это правило было всегда.
Но раньше - не очень работало.
Я навсякслуч размазываю траты на несколько дней. Приехали вчера-сегодня ожидаемые 500.
Видать - в этом месяце они проснулись, и что-то подкрутили
А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось? Нигде не нашел, но кажется, что начислили меньше, чем должно было быть. Как проверить?
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Andrew75
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:16
Andrew75 написав:
А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось?
Никак.
Ничего похожего на выписку там нет, только голый текущий баланс.
Многие знания - рождают многие печали )
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mustbe
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:18
mustbe написав: Andrew75 написав:
А как в кабинете Подяки посмотреть, сколько баллов начислилось?
Никак.
Ничего похожего на выписку там нет, только голый текущий баланс.
Многие знания - рождают многие печали )
Так, знать бы сколько было...
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Andrew75
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:32
unknownurl написав: Adast написав: unknownurl написав:
Друзья, а можно получить РЕД без кредитного лимита? Или есть какие-то другие полностью бесплатные (не условно бесплатные) дебетные карты с кешбеком?
Вас именно "условность" раздражает?
На самом деле очень легко провернуть эти 10 операций в месяц.
Да, именно условность и раздражает.
Хотелось бы что-то, что не обязывает тратить деньги в пустую, а только тогда когда есть от этого какая-то выгода (нужная категория кешбека).
Я так понимаю здесь категории у каждого индивуальны и иногда не очень полезны (или есть предложения получше у других карт с кешбеком). В общем, пока аккуратно присматриваюсь к этому банку, но программа Кешюклаб очень привлекает.
мобильный пополняете? 10 раз по 10 грн - и деньги не впустую, и условие выполнено
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Shaman
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:35
Shaman написав:
мобильный пополняете? 10 раз по 10 грн - и деньги не впустую, и условие выполнено
А если не пополняешь и надо 25 раз, к примеру, то что делать?
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Vorlon
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:02
Vorlon
ну как учит mustbe
mustbe написав:
А накручивать эти кешбеки - вполне могут и бездушные железяки )
- скриптиком разжиться и дело в шляпе
И кстати не надо платить по 10 грн. за раз, ведь
mustbe написав:
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50 грн./100 грн.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:12
Vorlon написав: Shaman написав:
мобильный пополняете? 10 раз по 10 грн - и деньги не впустую, и условие выполнено
А если не пополняешь и надо 25 раз, к примеру, то что делать?
как не пополнять мобильный в наше время?
у меня минимум 3-4 номера. инет опять же
можно и 25 раз пополнить, хотя уже скучно)))
и вообще, если Вам уже нужен блэк - то может 150 грн уже и не такие большие деньги?
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Shaman
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:23
Shaman написав:
как не пополнять мобильный в наше время?
у меня минимум 3-4 номера.
може тому що не всім треба 3-4 номери. При бажанні і одного може вистачити. Крім того тарифи є різні - наприклад рік без абонплати один раз заплатив і на 12 місяців забув що таке поповнення телефону.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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