Shaman написав:как не пополнять мобильный в наше время? у меня минимум 3-4 номера.
може тому що не всім треба 3-4 номери. При бажанні і одного може вистачити. Крім того тарифи є різні - наприклад рік без абонплати один раз заплатив і на 12 місяців забув що таке поповнення телефону.
Вы меня не поняли - мне и одного хватает;) это для семьи. опять же, что-то мне подсказывает, что если кто-то переходит на годовые тарифы, то они не самые дешевые - а значит абонка за карту уже не должна быть проблемой.
я тариф по Ультре и Вайту прокручиваю больше из спортивного интереса - 20-25 грн не такие большие деньги...
ну навіть якщо у сім'ї 4 телефони - то 4 поповнення на рік - зазвичай рознесені по різним місяцям - це 4 поповнення, а 8 місяців потреб у поповнені якби нема. Не зрозумів щодо недешевості річних тарифів - в моїй сім'ї вони обходяться дешевше ніж якщо платити комісію помісячно. До речі чому усі так цикляться саме на платежах - адже є чудова умова безкоштовності - залишки на рахунках - я закинув 2к баксів на 5 років (а до того на 2 роки) і не згадую про плату за Ультру (зараз за Вайт) уже кілька років.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:До речі чому усі так цикляться саме на платежах - адже є чудова умова безкоштовності - залишки на рахунках - я закинув 2к баксів на 5 років (а до того на 2 роки) і не згадую про плату за Ультру (зараз за Вайт) уже кілька років.
а кто знает если карта Вайт будет в глубоком овере - средневной остаток будет снижатся?