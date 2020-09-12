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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8927892889298930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:28

  Shaman написав:
  Alien написав:
  Shaman написав:как не пополнять мобильный в наше время? :shock: у меня минимум 3-4 номера.
може тому що не всім треба 3-4 номери. При бажанні і одного може вистачити. Крім того тарифи є різні - наприклад рік без абонплати один раз заплатив і на 12 місяців забув що таке поповнення телефону.


Вы меня не поняли - мне и одного хватает;) это для семьи.
опять же, что-то мне подсказывает, что если кто-то переходит на годовые тарифы, то они не самые дешевые - а значит абонка за карту уже не должна быть проблемой.

я тариф по Ультре и Вайту прокручиваю больше из спортивного интереса - 20-25 грн не такие большие деньги...

ну навіть якщо у сім'ї 4 телефони - то 4 поповнення на рік - зазвичай рознесені по різним місяцям - це 4 поповнення, а 8 місяців потреб у поповнені якби нема. Не зрозумів щодо недешевості річних тарифів - в моїй сім'ї вони обходяться дешевше ніж якщо платити комісію помісячно.
До речі чому усі так цикляться саме на платежах - адже є чудова умова безкоштовності - залишки на рахунках - я закинув 2к баксів на 5 років (а до того на 2 роки) і не згадую про плату за Ультру (зараз за Вайт) уже кілька років.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:00

  renegade написав:Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...

Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.

В чем логика? Похоже просто баг.

150*33,6=5040 ... курс для карт 33,6 Наверное потому
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:08

  Alien написав:До речі чому усі так цикляться саме на платежах - адже є чудова умова безкоштовності - залишки на рахунках - я закинув 2к баксів на 5 років (а до того на 2 роки) і не згадую про плату за Ультру (зараз за Вайт) уже кілька років.


а кто знает если карта Вайт будет в глубоком овере - средневной остаток будет снижатся?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:10

  Shaman написав:как не пополнять мобильный в наше время?

Уже писал - у меня корпоративная мобильная связь. И с интернетом аналогично :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:36

  Shaman написав:как не пополнять мобильный в наше время?


у меня 20 симок киевстара, когда симка лежит долго на полке, то на неё приходит что-то типа такого
Персональное предложение! Всего за 100 грн каждые 4 недели: 10000 МБ, безлим в сети и 100 мин на другие мобильные. Закажите до 17/09/2020 и получите первый пакет услуг без оплаты. Тел. 477

На таких предложениях и живу, но симку меняю каждый месяц, основную юзаю только для входящих звонков, у киевстара удобно что срок годности номера продлевается на год после приёма входящего звонка.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:57

  Hack-Stock написав:
  Shaman написав:как не пополнять мобильный в наше время?


у меня 20 симок киевстара, когда симка лежит долго на полке, то на неё приходит что-то типа такого
Персональное предложение! Всего за 100 грн каждые 4 недели: 10000 МБ, безлим в сети и 100 мин на другие мобильные. Закажите до 17/09/2020 и получите первый пакет услуг без оплаты. Тел. 477

На таких предложениях и живу, но симку меняю каждый месяц, основную юзаю только для входящих звонков, у киевстара удобно что срок годности номера продлевается на год после приёма входящего звонка.


убедили, убедили - лайфхаков со связью много :D
а как в Вашей схеме финномер?

а вообще разговор начинался, что можно раздробить текущий платеж - мобильный, инет, наверное, ту же коммуналку :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:11

Re: Альфа-Банк

В общем, понял. С дебетными картами без головной боли никак.

Всем спасибо за помощь, остановлюсь на кредитной карте Ред с лимитом в 500 грн.

P.S. А мобилку пополнять лучше Укрсибом.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:25

Re: Альфа-Банк

unknownurl написав:С дебетными картами без головной боли никак.

Всем спасибо за помощь, остановлюсь на кредитной карте Ред с лимитом в 500 грн.

Якщо умовна абонка в 25грн по дебетній викликає головну біль, то дивіться, щоб від кредитки мігрень не розпочалася, хоча RED в порівнянні зі старим Максимумом більш "лояльний".
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:08

  Shaman написав:убедили, убедили - лайфхаков со связью много :D
а как в Вашей схеме финномер?


Ну вот тот номер который для входящих, на который мне все звонят и есть финномер
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:25

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:
  renegade написав:Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...

Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.

В чем логика? Похоже просто баг.

150*33,6=5040 ... курс для карт 33,6 Наверное потому
Курс по картам 33.25 грн.
Вы имеете ввиду 33.25*1.01?
Но при чём тут комиссия за конвертацию если я снимал евро с евровой карты.

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renegade
 
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