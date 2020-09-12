Альфа-Банк
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:28
Shaman написав: Alien написав: Shaman написав:
как не пополнять мобильный в наше время?
у меня минимум 3-4 номера.
може тому що не всім треба 3-4 номери. При бажанні і одного може вистачити. Крім того тарифи є різні - наприклад рік без абонплати один раз заплатив і на 12 місяців забув що таке поповнення телефону.
Вы меня не поняли - мне и одного хватает;) это для семьи.
опять же, что-то мне подсказывает, что если кто-то переходит на годовые тарифы, то они не самые дешевые - а значит абонка за карту уже не должна быть проблемой.
я тариф по Ультре и Вайту прокручиваю больше из спортивного интереса - 20-25 грн не такие большие деньги...
ну навіть якщо у сім'ї 4 телефони - то 4 поповнення на рік - зазвичай рознесені по різним місяцям - це 4 поповнення, а 8 місяців потреб у поповнені якби нема. Не зрозумів щодо недешевості річних тарифів - в моїй сім'ї вони обходяться дешевше ніж якщо платити комісію помісячно.
До речі чому усі так цикляться саме на платежах - адже є чудова умова безкоштовності - залишки на рахунках - я закинув 2к баксів на 5 років (а до того на 2 роки) і не згадую про плату за Ультру (зараз за Вайт) уже кілька років.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:00
renegade написав:
Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...
Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.
В чем логика? Похоже просто баг.
150*33,6=5040 ... курс для карт 33,6 Наверное потому
ol_zy
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:08
Alien написав:
До речі чому усі так цикляться саме на платежах - адже є чудова умова безкоштовності - залишки на рахунках - я закинув 2к баксів на 5 років (а до того на 2 роки) і не згадую про плату за Ультру (зараз за Вайт) уже кілька років.
а кто знает если карта Вайт будет в глубоком овере - средневной остаток будет снижатся?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:10
Shaman написав:
как не пополнять мобильный в наше время?
Уже писал - у меня корпоративная мобильная связь. И с интернетом аналогично
Vorlon
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:36
Shaman написав:
как не пополнять мобильный в наше время?
у меня 20 симок киевстара, когда симка лежит долго на полке, то на неё приходит что-то типа такого
Персональное предложение! Всего за 100 грн каждые 4 недели: 10000 МБ, безлим в сети и 100 мин на другие мобильные. Закажите до 17/09/2020 и получите первый пакет услуг без оплаты. Тел. 477
На таких предложениях и живу, но симку меняю каждый месяц, основную юзаю только для входящих звонков, у киевстара удобно что срок годности номера продлевается на год после приёма входящего звонка.
Hack-Stock
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:57
Hack-Stock написав: Shaman написав:
как не пополнять мобильный в наше время?
у меня 20 симок киевстара, когда симка лежит долго на полке, то на неё приходит что-то типа такого
Персональное предложение! Всего за 100 грн каждые 4 недели: 10000 МБ, безлим в сети и 100 мин на другие мобильные. Закажите до 17/09/2020 и получите первый пакет услуг без оплаты. Тел. 477
На таких предложениях и живу, но симку меняю каждый месяц, основную юзаю только для входящих звонков, у киевстара удобно что срок годности номера продлевается на год после приёма входящего звонка.
убедили, убедили - лайфхаков со связью много
а как в Вашей схеме финномер?
а вообще разговор начинался, что можно раздробить текущий платеж - мобильный, инет, наверное, ту же коммуналку
Shaman
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Додано: Суб 12 вер, 2020 21:11
В общем, понял. С дебетными картами без головной боли никак.
Всем спасибо за помощь, остановлюсь на кредитной карте Ред с лимитом в 500 грн. P.S. А мобилку пополнять лучше Укрсибом.
unknownurl
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Додано: Суб 12 вер, 2020 21:25
unknownurl написав:С дебетными картами без головной боли никак. Всем спасибо за помощь, остановлюсь на кредитной карте Ред с лимитом в 500 грн.
Якщо умовна абонка в 25грн по дебетній викликає головну біль, то дивіться, щоб від кредитки мігрень не розпочалася
, хоча RED в порівнянні зі старим Максимумом більш "лояльний".
stryzhko
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Додано: Суб 12 вер, 2020 22:08
Shaman написав:
убедили, убедили - лайфхаков со связью много
а как в Вашей схеме финномер?
Ну вот тот номер который для входящих, на который мне все звонят и есть финномер
Hack-Stock
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:25
ol_zy написав: renegade написав:
Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...
Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.
В чем логика? Похоже просто баг.
150*33,6=5040 ... курс для карт 33,6 Наверное потому
Курс по картам 33.25 грн.
Вы имеете ввиду 33.25*1.01?
Но при чём тут комиссия за конвертацию если я снимал евро с евровой карты.
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renegade
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