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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:38
renegade написав: ol_zy написав: renegade написав:
Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...
Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.
В чем логика? Похоже просто баг.
150*33,6=5040 ... курс для карт 33,6 Наверное потому
Курс по картам 33.25 грн.
Вы имеете ввиду 33.25*1.01?
Но при чём тут комиссия за конвертацию если я снимал евро с евровой карты.
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смотрите тут:https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60
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ol_zy
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Додано: Нед 13 вер, 2020 00:28
смотрите тут:https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60[/quote]
Я там и смотрел. Курс по картам 33.25
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renegade
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