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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8928892989308931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:38

  renegade написав:
ol_zy написав:
  renegade написав:Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...

Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.

В чем логика? Похоже просто баг.

150*33,6=5040 ... курс для карт 33,6 Наверное потому
Курс по картам 33.25 грн.
Вы имеете ввиду 33.25*1.01?
Но при чём тут комиссия за конвертацию если я снимал евро с евровой карты.

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk

смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 00:28

Re: Альфа-Банк

смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60[/quote]

Я там и смотрел. Курс по картам 33.25

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
renegade
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 01:38

  renegade написав:смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60


Я там и смотрел. Курс по картам 33.25

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk[/quote]
может это курс из кеша? Сейчас там:
Зображення
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:58

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:
  renegade написав:смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60


Я там и смотрел. Курс по картам 33.25

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk

может это курс из кеша? Сейчас там:
Зображення[/quote]Очень интересно. Я смотрел сайт с мобилки и там 33.25, если переключиться на версию для ПК курс 33.6. Нет слов.
Я при покупках ориентировался на первый курс, похоже попал :(

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
renegade
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:11

комиссию же они вроде берут после списания?
нужно ждать списания и курса на момент списание и тогда станет всё ясно
150Е стрёмно при таком курсе снимать. лучше снимать 140Е или 14 раз по 10Е
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:09

  renegade написав:
ol_zy написав:
  renegade написав:смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60


Я смотрел сайт с мобилки и там 33.25, если переключиться на версию для ПК курс 33.6. Нет слов.
Я при покупках ориентировался на первый курс, похоже попал :(

Ага, є відмінність від курсу на мобільному і курсу на звичайному комп'ютері. Вимагайте курс, який бачили на сайті.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:15

В МАБ наблюдаю датированная субботой "Заявка на токенизацию карты". Не припомню чтобы я такое вчера что-то делал. Это как понимать? :o
Vorlon
 
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