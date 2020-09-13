Альфа-Банк
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:38
renegade написав: ol_zy написав: renegade написав:
Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...
Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.
В чем логика? Похоже просто баг.
150*33,6=5040 ... курс для карт 33,6 Наверное потому
Курс по картам 33.25 грн.
Вы имеете ввиду 33.25*1.01?
Но при чём тут комиссия за конвертацию если я снимал евро с евровой карты.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60
ol_zy
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Додано: Нед 13 вер, 2020 00:28
смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60[/quote]
Я там и смотрел. Курс по картам 33.25
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
renegade
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Додано: Нед 13 вер, 2020 01:38
renegade написав:
смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60
Я там и смотрел. Курс по картам 33.25
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk[/quote]
может это курс из кеша? Сейчас там:
ol_zy
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Додано: Нед 13 вер, 2020 08:58
ol_zy написав: renegade написав:
смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60
Я там и смотрел. Курс по картам 33.25
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
может это курс из кеша? Сейчас там:
[/quote]Очень интересно. Я смотрел сайт с мобилки и там 33.25, если переключиться на версию для ПК курс 33.6. Нет слов.
Я при покупках ориентировался на первый курс, похоже попал
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
renegade
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Додано: Нед 13 вер, 2020 12:11
комиссию же они вроде берут после списания?
нужно ждать списания и курса на момент списание и тогда станет всё ясно 150Е стрёмно при таком курсе снимать. лучше снимать 140Е или 14 раз по 10Е
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Нед 13 вер, 2020 16:09
renegade написав: ol_zy написав: renegade написав:
смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60
Я смотрел сайт с мобилки и там 33.25, если переключиться на версию для ПК курс 33.6. Нет слов.
Я при покупках ориентировался на первый курс, похоже попал
Ага, є відмінність від курсу на мобільному і курсу на звичайному комп'ютері. Вимагайте курс, який бачили на сайті.
Son of Sun
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Додано: Нед 13 вер, 2020 16:15
В МАБ наблюдаю датированную субботой "Заявку на токенизацию карты" в статусе "Не подтверждена". Не припомню чтобы я такое вчера что-то делал. Это как понимать?
Востаннє редагувалось
Vorlon
в Нед 13 вер, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
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Додано: Нед 13 вер, 2020 16:23
renegade написав: ol_zy написав: renegade написав:
смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60
Я там и смотрел. Курс по картам 33.25
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
может это курс из кеша? Сейчас там:
Очень интересно. Я смотрел сайт с мобилки и там 33.25, если переключиться на версию для ПК курс 33.6. Нет слов.
Я при покупках ориентировался на первый курс, похоже попал
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk[/quote]
Действительно, если смотреть на мобильной версии карточный курс евро 33.25, если на ПК то 33.6. Вот же рукожопы, и хрен докажешь что-то.
antey718
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Додано: Нед 13 вер, 2020 19:23
antey718 написав: renegade написав: ol_zy написав:
[quote="5056418:renegade"]смотрите тут:
https://alfabank.ua/
перейдите на вкладку за розрахунки карткою. Подозреваю, что они этот курс считают там 33,60
Я там и смотрел. Курс по картам 33.25
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
может это курс из кеша? Сейчас там:
Очень интересно. Я смотрел сайт с мобилки и там 33.25, если переключиться на версию для ПК курс 33.6. Нет слов.
Я при покупках ориентировался на первый курс, похоже попал
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk[/quote]
Действительно, если смотреть на мобильной версии карточный курс евро 33.25, если на ПК то 33.6. Вот же рукожопы, и хрен докажешь что-то.[/quote]Это точно банк?
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:40
antey718 написав:
Действительно, если смотреть на мобильной версии карточный курс евро 33.25, если на ПК то 33.6. Вот же рукожопы, и хрен докажешь что-то.
Реально разные курсы для моб и норм версий... делайте скриншоты и к представителю за соррибонусом, как минимум должны вернуть удержанный комис.
ol_zy
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