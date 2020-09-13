Реально разные курсы для моб и норм версий... делайте скриншоты и к представителю за соррибонусом, как минимум должны вернуть удержанный комис.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 21:40
Додано: Нед 13 вер, 2020 22:35
Re: Альфа-Банк
Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).
И компенсацию 0.81 евро при снятии налички за границей, чтобы вывести карту в 0.
Спасибо
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