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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8929893089318932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:40

  antey718 написав:Действительно, если смотреть на мобильной версии карточный курс евро 33.25, если на ПК то 33.6. Вот же рукожопы, и хрен докажешь что-то.

Реально разные курсы для моб и норм версий... делайте скриншоты и к представителю за соррибонусом, как минимум должны вернуть удержанный комис.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 22:35

Re: Альфа-Банк

Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).
И компенсацию 0.81 евро при снятии налички за границей, чтобы вывести карту в 0.

Спасибо :)
renegade
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 02:04

  renegade написав:чтобы вывести карту в 0.

а смысл?
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 14 вер, 2020 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 02:07

  renegade написав:Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).

это не баг - это фича)))
у них даже есть приписка касательно курсов - что оно может не соответствовать действительности)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 02:27

  uaprofi написав:
  renegade написав:Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).

это не баг - это фича)))
у них даже есть приписка касательно курсов - что оно может не соответствовать действительности)

и где вы такую приписку увидели?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 02:34

ol_zy

если что - у меня в приложение нет курса "для карт".
показывает только "онлайн обмен" "в отделении" "курс нбу"
внизу есть приписка
"данные курсы носят справочный характер и в отдельных случаях могут быть неактуальными..."
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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