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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 21:40
antey718 написав:
Действительно, если смотреть на мобильной версии карточный курс евро 33.25, если на ПК то 33.6. Вот же рукожопы, и хрен докажешь что-то.
Реально разные курсы для моб и норм версий... делайте скриншоты и к представителю за соррибонусом, как минимум должны вернуть удержанный комис.
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ol_zy
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Додано: Нед 13 вер, 2020 22:35
Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).
И компенсацию 0.81 евро при снятии налички за границей, чтобы вывести карту в 0.
Спасибо
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renegade
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Додано: Пон 14 вер, 2020 02:04
renegade написав:
чтобы вывести карту в 0.
а смысл?
Востаннє редагувалось uaprofi
в Пон 14 вер, 2020 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 14 вер, 2020 02:07
renegade написав:
Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).
это не баг - это фича)))
у них даже есть приписка касательно курсов - что оно может не соответствовать действительности)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 14 вер, 2020 02:27
uaprofi написав: renegade написав:
Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).
это не баг - это фича)))
у них даже есть приписка касательно курсов - что оно может не соответствовать действительности)
и где вы такую приписку увидели?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 02:34
ol_zy
если что - у меня в приложение нет курса "для карт".
показывает только "онлайн обмен" "в отделении" "курс нбу"
внизу есть приписка
"данные курсы носят справочный характер и в отдельных случаях могут быть неактуальными..."
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:24
RobinGood написав:
Добрый день.
Для пакетных карт Комфорт нет возможности заказать виртуальную карту?
Добрый день. Виртуальные карты оформляются только в рамках новых ПУ.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:28
Rimlyanin1 написав:
Rimlyanin1 написав:Сьогодні по кредитці дружини Red розрахункова дата і прийшла смс про суму в пільговому періоді та ОМП до 08.10. Не зважаючи на дати спрацювало автоматичне списання з зарплатної картки. Підтримка Альфи не знає що трапилось, бо написали, що треба більше часу. Добре, що на зп було менше 100 грн., а то зовсім не кошерна кредитка виходить
Альфа банк, прокоментуйте, чи справді списання ОМП автоматично до настання строку погашення з зп картки це норма для банку?
Доброго дня. Напишіть номер карткового рахунку, будемо дивитися.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:31
mephala написав:
І прохання до нашого офпреда - можна знизити планку відшкодування по тревелу?
Мінімальна сума відшкодування 250 грн це вже занадто. Я розумію що банку хочеться щоб у клієнтів залишки бовталися як можна більші але й совість потрібно мати вашим маркетологам. Автобусні квитки коштують менше (наприклад до Києва і Дніпра я можу доїхати за 200 грн. До Харкова взагалі за 150 грн). Хіба що через пів України їхати то буде більше 250 грн. Що це за картка коли їдеш в подорож автобусом і не можеш компенсувати проїзд?
Доброго дня. Ваше побажання передала.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:34
renegade написав:
Снял с евро карты 150 евро за границей первый раз в этом месяце, сняло комиссию, хотя не должно в лимите 5000 грн. Поддержка разбирается...
Но самое интересное, что карта не подтягивается в приложении при попытке купить на неё валюту. Поддержка говорит так и должно быть, потому что отрицательный баланс.
В чем логика? Похоже просто баг.
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Добрый день. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
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