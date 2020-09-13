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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8930893189328933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:45

  renegade написав:Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).
И компенсацию 0.81 евро при снятии налички за границей, чтобы вывести карту в 0.

Спасибо :)

Напишите номер счета, будем смотреть.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9300
З нами з: 18.02.13
Подякував: 83 раз.
Подякували: 831 раз.
 
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  #<1 ... 8930893189328933
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