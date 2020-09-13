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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:45
renegade написав:
Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).
И компенсацию 0.81 евро при снятии налички за границей, чтобы вывести карту в 0.
Спасибо
Напишите номер счета, будем смотреть.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:01
А что там с Эко бонусами? Есть надежда на решение?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:08
uaprofi написав:ol_zy
если что - у меня в приложение нет курса "для карт".
показывает только "онлайн обмен" "в отделении" "курс нбу"
внизу есть приписка
"данные курсы носят справочный характер и в отдельных случаях могут быть неактуальными..."
И в самом низу ссылка на сайт, которая ведёт на отсутствующую страницу с 404
))
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:23
DENVER_S написав:
А что там с Эко бонусами? Есть надежда на решение?
Добрый день. ЭКО разбирается, ответ пока мы не получили. рекомендую обратиться еще в поддержку ЭКО.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:33
Alfa_Bank написав: DENVER_S написав:
А что там с Эко бонусами? Есть надежда на решение?
Добрый день. ЭКО разбирается, ответ пока мы не получили. рекомендую обратиться еще в поддержку ЭКО.
Получаю тревожные сигналы от знакомых. ЭКО в курсе, что проблемы не только у обратившихся?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42
Уже обращались. Говорят так и надо. Правила не меняли.
В ответ пишем, а как же все предыдущие месяцы было по 500. Молчат.
Или рекомендуют обращаться в Альфа Банк.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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DENVER_S
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:50
DENVER_S написав:
Уже обращались. Говорят так и надо. Правила не меняли.
В ответ пишем, а как же все предыдущие месяцы было по 500. Молчат.
Или рекомендуют обращаться в Альфа Банк.
Да, там уровень поддержки нулевой. Сидят студни на аутсорсе, им чихать на это. Обращайтесь в Альфа банк. Аlfa_bank
, в данном случае, в первую очередь, здесь ваши репутационные потери
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:51
Доброе утро Alfa_Bank! Прошу обратить внимание на личку...
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Карамболь
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cohan
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