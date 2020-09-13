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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8931893289338934>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:45

  renegade написав:Ув. представитель, можно рассчитывать на бонус за найденный баг? (в мобильной версии главной страницы банка курс по картам намного меньше, чем в полной версии сайта).
И компенсацию 0.81 евро при снятии налички за границей, чтобы вывести карту в 0.

Спасибо :)

Напишите номер счета, будем смотреть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:01

Re: Альфа-Банк

А что там с Эко бонусами? Есть надежда на решение?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:08

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:ol_zy

если что - у меня в приложение нет курса "для карт".
показывает только "онлайн обмен" "в отделении" "курс нбу"
внизу есть приписка
"данные курсы носят справочный характер и в отдельных случаях могут быть неактуальными..."
И в самом низу ссылка на сайт, которая ведёт на отсутствующую страницу с 404 :)))

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
renegade
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:23

  DENVER_S написав:А что там с Эко бонусами? Есть надежда на решение?

Добрый день. ЭКО разбирается, ответ пока мы не получили. рекомендую обратиться еще в поддержку ЭКО.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:33

  Alfa_Bank написав:
  DENVER_S написав:А что там с Эко бонусами? Есть надежда на решение?

Добрый день. ЭКО разбирается, ответ пока мы не получили. рекомендую обратиться еще в поддержку ЭКО.


Получаю тревожные сигналы от знакомых. ЭКО в курсе, что проблемы не только у обратившихся?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42

Re: Альфа-Банк

Уже обращались. Говорят так и надо. Правила не меняли.
В ответ пишем, а как же все предыдущие месяцы было по 500. Молчат.
Или рекомендуют обращаться в Альфа Банк.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:50

  DENVER_S написав:Уже обращались. Говорят так и надо. Правила не меняли.
В ответ пишем, а как же все предыдущие месяцы было по 500. Молчат.
Или рекомендуют обращаться в Альфа Банк.

Да, там уровень поддержки нулевой. Сидят студни на аутсорсе, им чихать на это. Обращайтесь в Альфа банк.
Аlfa_bank , в данном случае, в первую очередь, здесь ваши репутационные потери
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:51

Доброе утро Alfa_Bank! Прошу обратить внимание на личку...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:56

  _Slava_ написав:
  DENVER_S написав:Уже обращались. Говорят так и надо. Правила не меняли.
В ответ пишем, а как же все предыдущие месяцы было по 500. Молчат.
Или рекомендуют обращаться в Альфа Банк.

Да, там уровень поддержки нулевой. Сидят студни на аутсорсе, им чихать на это. Обращайтесь в Альфа банк.
Аlfa_bank , в данном случае, в первую очередь, здесь ваши репутационные потери

Конечно. Они же даже не видят сколько было начислено в этом месяце!
Это хорошо, что мы записываем.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:05

  DENVER_S написав:
  _Slava_ написав:
  DENVER_S написав:Уже обращались. Говорят так и надо. Правила не меняли.
В ответ пишем, а как же все предыдущие месяцы было по 500. Молчат.
Или рекомендуют обращаться в Альфа Банк.

Да, там уровень поддержки нулевой. Сидят студни на аутсорсе, им чихать на это. Обращайтесь в Альфа банк.
Аlfa_bank , в данном случае, в первую очередь, здесь ваши репутационные потери

Конечно. Они же даже не видят сколько было начислено в этом месяце!
Это хорошо, что мы записываем.

WachtAmRhein, DENVER_S, _Slava_, как только от ЭКО придет ответ, отпишусь.
Alfa_Bank
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