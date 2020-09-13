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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8931893289338934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:08

Alfa_Bank
Подскажите, откуда могла взяться в МАБ строчка:
12.09.2020 15:48 Заявка на токенизацию карты Не подтверждена 14.09.2020 0,00 UAH
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:10

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Подскажите, откуда могла взяться в МАБ строчка:
12.09.2020 15:48 Заявка на токенизацию карты Не подтверждена 14.09.2020 0,00 UAH

Добрый день. Видела ваш предыдущий пост. В работе. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:14

Re: Альфа-Банк

Шановне товариство!
Маю кілька питань по картці ЕКО.
1. Щоб не було комісії треба загасити всю заборгованість до розрахункової дати (дати підписання договору)?
2. Максимальна сума покупки в день, на яку нараховуються бонуси, - 6 000 грн.? (Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця)
3. Чи можливі розстрочки по Еко?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:17

Re: Альфа-Банк

1. Так.
3. Так.
2. Не все так однозначно. Раніше на це правило було пох, а зараз глюкнуло.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:38

БОНУСЫ ЭКО

Добрый день. Получили ответ от ЭКО: Возникла проблема при начислении, клиентам в течении нескольких часов зачислят разницу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:40

  uaprofi написав:ol_zy

если что - у меня в приложение нет курса "для карт".
показывает только "онлайн обмен" "в отделении" "курс нбу"
внизу есть приписка
"данные курсы носят справочный характер и в отдельных случаях могут быть неактуальными..."

внимательнее читайте - мы говорили только о сайте банка! там никаких приписок нет. при чем здесь приложение?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:50

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Получили ответ от ЭКО: Возникла проблема при начислении, клиентам в течении нескольких часов зачислят разницу.

Так всё таки - по Эко больше 6к в день можно тратить ?
Или - можно, надеясь что эко опять не глюканёт ?
mustbe
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