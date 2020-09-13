Подскажите, откуда могла взяться в МАБ строчка:
12.09.2020 15:48 Заявка на токенизацию карты Не подтверждена 14.09.2020 0,00 UAH
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:08
Alfa_Bank
Подскажите, откуда могла взяться в МАБ строчка:
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:10
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:14
Re: Альфа-Банк
Шановне товариство!
Маю кілька питань по картці ЕКО.
1. Щоб не було комісії треба загасити всю заборгованість до розрахункової дати (дати підписання договору)?
2. Максимальна сума покупки в день, на яку нараховуються бонуси, - 6 000 грн.? (Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця)
3. Чи можливі розстрочки по Еко?
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:17
Re: Альфа-Банк
1. Так.
3. Так.
2. Не все так однозначно. Раніше на це правило було пох, а зараз глюкнуло.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:38
БОНУСЫ ЭКО
Добрый день. Получили ответ от ЭКО: Возникла проблема при начислении, клиентам в течении нескольких часов зачислят разницу.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:40
внимательнее читайте - мы говорили только о сайте банка! там никаких приписок нет. при чем здесь приложение?
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:50
Так всё таки - по Эко больше 6к в день можно тратить ?
Или - можно, надеясь что эко опять не глюканёт ?
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:02
В программе лояльности есть два ограничения:
12 000 бонусов в день - ограничение по бонусам, которые начисляет Эко.
По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:04
Re: Альфа-Банк
"Спасибо"Альфа банк за ваш сервис, за ваше приложение, за ваши депозитные вклады.
Сегодня с 9-45 до 10-10 пытался сбросить средства с Ощадного на карту, и все время Операция не успешна. Потом пробовал через браузер в МайАльфа, тоже не получилось. По итогу я так и не понял зачем этот вклад, зачем такое приложение?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:19
Добрый день. Приношу извинения за неудобства. Повторите, пожалуйста, попытку. Если не получится, напишите счета откуда куда переводили, сумму перевода, дату и время. А также, приложите скрин ошибки, для веб-версии - тип барузера, для мобильной - версию приложения, модель и ОС устройства.
|