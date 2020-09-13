Додано: Пон 14 вер, 2020 13:04

"Спасибо"Альфа банк за ваш сервис, за ваше приложение, за ваши депозитные вклады.

Сегодня с 9-45 до 10-10 пытался сбросить средства с Ощадного на карту, и все время Операция не успешна. Потом пробовал через браузер в МайАльфа, тоже не получилось. По итогу я так и не понял зачем этот вклад, зачем такое приложение?

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