Всё равно не понятно.
Вот те бонусы, которые начисляются за покупки картой Эко - они считаются "бонусами от Эко" или "бонусами от Альфы" ?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 13:20
Всё равно не понятно.
Вот те бонусы, которые начисляются за покупки картой Эко - они считаются "бонусами от Эко" или "бонусами от Альфы" ?
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:28
ЭКО начисляет 2 % от стоимости покупки при расчете картой в сети Эко-маркета. Бонусы начисляются при использовании штрих - кода по карте даже, если не использованы средства по карте. АБ начисляет 2% за покупки, оплаченные картой (кредитными/собственными средствами) в любой торгово-сервисной сети.
Итого:
- оплата в Эко-маркете - 4% бонусов (2% от Эко и 2% от АБ).
- оплата в любом другом месте картой АБ - 2% от АБ.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:49
А смысл сейчас это делать? Я воспользовался другим банком, хотя рассчитывал на Альфу. По итогу я потерял некоторое количество средств. Вот почему такое количество косяков?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 13:52
Если вы будете покупать что-то в экомаркете на 10000/день, то ЭКО вам начислит за эту покупку только 120 бонусов (так как лимит в день), а потом Альфа пришлет в следующем месяце 200 за эту покупку (так как месячный лимит у Аллы 500)
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:13
Re: Альфа-Банк
сайт моб версию починили, теперь и там курс евро 33,60...
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