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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:20
Alfa_Bank написав:
12 000 бонусов в день - ограничение по бонусам, которые начисляет Эко.
По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000.
Всё равно не понятно.
Вот те бонусы, которые начисляются за покупки картой Эко - они считаются "бонусами от Эко" или "бонусами от Альфы" ?
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mustbe
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Додано: Пон 14 вер, 2020 13:28
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
12 000 бонусов в день - ограничение по бонусам, которые начисляет Эко.
По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000.
Всё равно не понятно.
Вот те бонусы, которые начисляются за покупки картой Эко - они считаются "бонусами от Эко" или "бонусами от Альфы" ?
ЭКО начисляет 2 % от стоимости покупки при расчете картой в сети Эко-маркета. Бонусы начисляются при использовании штрих - кода по карте даже, если не использованы средства по карте. АБ начисляет 2% за покупки, оплаченные картой (кредитными/собственными средствами) в любой торгово-сервисной сети.
Итого:
- оплата в Эко-маркете - 4% бонусов (2% от Эко и 2% от АБ).
- оплата в любом другом месте картой АБ - 2% от АБ.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 14 вер, 2020 13:49
Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
"Спасибо"Альфа банк за ваш сервис, за ваше приложение, за ваши депозитные вклады.
Сегодня с 9-45 до 10-10 пытался сбросить средства с Ощадного на карту, и все время Операция не успешна. Потом пробовал через браузер в МайАльфа, тоже не получилось. По итогу я так и не понял зачем этот вклад, зачем такое приложение?
Добрый день. Приношу извинения за неудобства. Повторите, пожалуйста, попытку. Если не получится, напишите счета откуда куда переводили, сумму перевода, дату и время. А также, приложите скрин ошибки, для веб-версии - тип барузера, для мобильной - версию приложения, модель и ОС устройства.
А смысл сейчас это делать? Я воспользовался другим банком, хотя рассчитывал на Альфу. По итогу я потерял некоторое количество средств. Вот почему такое количество косяков?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 14 вер, 2020 13:52
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
12 000 бонусов в день - ограничение по бонусам, которые начисляет Эко.
По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000.
Всё равно не понятно.
Вот те бонусы, которые начисляются за покупки картой Эко - они считаются "бонусами от Эко" или "бонусами от Альфы" ?
Если вы будете покупать что-то в экомаркете на 10000/день, то ЭКО вам начислит за эту покупку только 120 бонусов (так как лимит в день), а потом Альфа пришлет в следующем месяце 200 за эту покупку (так как месячный лимит у Аллы 500)
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:13
сайт моб версию починили, теперь и там курс евро 33,60...
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ol_zy
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:31
А шаблоны тут хоть вообще работают? А то уже 3 СЭПа отправил с приложения и ни разу не видел кнопку Сохранить шаблон.
Отримай бонус за оформлення картки:
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Striker
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:41
Striker написав:
А шаблоны тут хоть вообще работают? А то уже 3 СЭПа отправил с приложения и ни разу не видел кнопку Сохранить шаблон.
Добрый день. В приложении нет шаблонов пока.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:43
Alfa_Bank написав:
Добрый день. В приложении нет шаблонов пока.
А если создать в МАБе, тоже не будет видно в приложении?
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Striker
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:51
Striker написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. В приложении нет шаблонов пока.
А если создать в МАБе, тоже не будет видно в приложении?
Не будет.
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cohan
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