Alfa_Bank написав:12 000 бонусов в день - ограничение по бонусам, которые начисляет Эко. По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000.
Всё равно не понятно. Вот те бонусы, которые начисляются за покупки картой Эко - они считаются "бонусами от Эко" или "бонусами от Альфы" ?
ЭКО начисляет 2 % от стоимости покупки при расчете картой в сети Эко-маркета. Бонусы начисляются при использовании штрих - кода по карте даже, если не использованы средства по карте. АБ начисляет 2% за покупки, оплаченные картой (кредитными/собственными средствами) в любой торгово-сервисной сети. Итого: - оплата в Эко-маркете - 4% бонусов (2% от Эко и 2% от АБ). - оплата в любом другом месте картой АБ - 2% от АБ.
_PORT_UA написав:"Спасибо"Альфа банк за ваш сервис, за ваше приложение, за ваши депозитные вклады. Сегодня с 9-45 до 10-10 пытался сбросить средства с Ощадного на карту, и все время Операция не успешна. Потом пробовал через браузер в МайАльфа, тоже не получилось. По итогу я так и не понял зачем этот вклад, зачем такое приложение?
Добрый день. Приношу извинения за неудобства. Повторите, пожалуйста, попытку. Если не получится, напишите счета откуда куда переводили, сумму перевода, дату и время. А также, приложите скрин ошибки, для веб-версии - тип барузера, для мобильной - версию приложения, модель и ОС устройства.
А смысл сейчас это делать? Я воспользовался другим банком, хотя рассчитывал на Альфу. По итогу я потерял некоторое количество средств. Вот почему такое количество косяков?
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Alfa_Bank написав:12 000 бонусов в день - ограничение по бонусам, которые начисляет Эко. По бонусам от Альфа-Банка - ограничение бонусов за месяц - 50 000.
Всё равно не понятно. Вот те бонусы, которые начисляются за покупки картой Эко - они считаются "бонусами от Эко" или "бонусами от Альфы" ?
Если вы будете покупать что-то в экомаркете на 10000/день, то ЭКО вам начислит за эту покупку только 120 бонусов (так как лимит в день), а потом Альфа пришлет в следующем месяце 200 за эту покупку (так как месячный лимит у Аллы 500)