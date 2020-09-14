Додано: Пон 14 вер, 2020 23:26

Как я сегодня был зол на Альфа-банк.



Годичной давностью был разведён на смс-банкинг в пакете Ультра, на счету остался долг минус 0.17$ при наличии депозитов >$10k. Гасить не стал из принципа.

Хотел сегодня занести денег на карту пару тыс долл, а карта заблокирована! КАРЛ, за долг в 0.17 доллара!!! (это раз)

Пин-код не помню ибо не пользую валютную карту, а восстановить только в моб.приложении, а Приложение блочит меню операций с картой тех.ошибкой (ошибка связи с сервером). Кароче у них недопиленная приложуха (привет индусы или командировошные масквичи) (это два).

На еле тёплой черниговской линии такой же холодный оператор говорит, пока долг не оплатите карта будет мертва (ахахххах) и пин-код вам не сменить (аминь), пробуйте пополнять через кассу по ибану. На что я спрашиваю, а комиссиия сколько будет за пополнение пару тыс долл - она говорит, уточняйте у кассира ибо только кассир знает. Это три - горячка не знает тарифы, ахххахх, горите вы все в аду.



Четвёрное почётное место - вернее полное отсутствие - ВИП-менеджер сидя на телефоне с кем-то при мне, решая другие задачи, не знает даже депозитную линейку... решить мою проблему не смогла ... вопросы пустяковые, а ответа нет - ахххах, и за что ей стеклянный кабинет - вопрос открытый.



Спасибо кассирша адекватнейшая попалась - оказалось валюту можно без комисса внести, и гасить отдельно долг в 0.17 доллара не стоило...и карта так и разблокировалась. Но она мне уже не нужна как и сервис от Альфа-банка. Днище.



Нищеброды, уберите блокировку карт при наличии средств на других счетах клиента!!!

И по-хорошему, вы бы сторно сделали...по своему смс-информированию, которое включаете по умолчанию, а я почему-то должен его сам отключать по заявлению. Лобайчук пока до вас не добралась. Ну, погодите.



И да, хотел недавеча открыть в одном из неприметных отделений Кредитку Альфа-коннект, у меня предсогласованный лимит был больше 50к, я думал теперь всё схвачено, пальцы веером - а выдать не шмогли...пластика подходящий не нашли (КАРЛ!!!), а другой пластик обезьянки не пропускают, очень бдят - это ж какое расточительство! Ну и флаг вам.



Вот вам реальный кастомер джорни - работать годами и разрушить NPS за 15 минут, ой, за 25 минут, из которых 10 минут санитарного времени пришлось наблюдать за работой директора дверей (охранника), который грозно указывал на распоряжение про санитарное время...хотя внутри никакой санитарной обработки и не было, и даже проветривания...ну, просто так положено - гнать всех клиентов в шею по графику)