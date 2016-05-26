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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8934893589368937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:19

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:Что б эта кнопка не маячила впритык к дебетке

Неоднократно туда тыцял, хорошо , что сразу не наливают, иначе набрался бы уже немеряно.
Citizen_D
 
Повідомлень: 7
З нами з: 14.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:26

  mustbe написав:Приехало 380*2=760 бонусов за обе Эко.
В очередной раз - спасибо офпреду

8)
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9315
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ :roll:
Kalgan
 
Повідомлень: 505
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:14

Re: Альфа-Банк

Да пришло Эко. Спасибо.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:24

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ :roll:

Другими словами, это денежный кредит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:00

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ :roll:

думаю от PIL, но чаще IPL (instant personal loan) -- мнгновенный кредит на заранее согласованную сумму.
Это шото типа манивэо от Альфы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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