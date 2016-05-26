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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 09:19
Kalgan написав:
Что б эта кнопка не маячила впритык к дебетке
Неоднократно туда тыцял, хорошо , что сразу не наливают, иначе набрался бы уже немеряно.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:26
mustbe написав:
Приехало 380*2=760 бонусов за обе Эко.
В очередной раз - спасибо офпреду
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:10
Alfa_Bank написав:
Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:14
Да пришло Эко. Спасибо.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:24
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ
Другими словами, это денежный кредит.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:00
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ
думаю от PIL, но чаще IPL (instant personal loan) -- мнгновенный кредит на заранее согласованную сумму.
Это шото типа манивэо от Альфы
... делайте хоть что-нибудь!
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