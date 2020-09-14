RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8935893689378938>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:19

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:Что б эта кнопка не маячила впритык к дебетке

Неоднократно туда тыцял, хорошо , что сразу не наливают, иначе набрался бы уже немеряно.
Citizen_D
 
Повідомлень: 7
З нами з: 14.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:26

  mustbe написав:Приехало 380*2=760 бонусов за обе Эко.
В очередной раз - спасибо офпреду

8)
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9316
З нами з: 18.02.13
Подякував: 84 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ :roll:
Kalgan
 
Повідомлень: 505
З нами з: 02.01.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:14

Re: Альфа-Банк

Да пришло Эко. Спасибо.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 05.04.11
Подякував: 705 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:24

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ :roll:

Другими словами, это денежный кредит.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9316
З нами з: 18.02.13
Подякував: 84 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:00

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ :roll:

думаю от PIL, но чаще IPL (instant personal loan) -- мнгновенный кредит на заранее согласованную сумму.
Это шото типа манивэо от Альфы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32349
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2575 раз.
Подякували: 3787 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:06

!

У нас САМЫЙ ЛУЧШИЙ оф.пред! )))
sea_breeze
 
Повідомлень: 36
З нами з: 08.05.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:10

sea_breeze, а тооо :lol:

Кстати, потестил вывод орехов
Все починили, все пимпочки на месте, все касиво отображается на моей 1й Нове Хуавэй, менюшка выбора карты для вывода фурычит на урра!
Обчем писяю кипятком :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32349
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2575 раз.
Подякували: 3787 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:38

  sea_breeze написав:У нас САМЫЙ ЛУЧШИЙ оф.пред! )))

:D
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9316
З нами з: 18.02.13
Подякував: 84 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:56

  DENVER_S написав:Да пришло Эко. Спасибо.

У Вас в кабинете ЕКО остаток увеличился?
Fylhtq
 
Повідомлень: 142
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8935893689378938>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4289, 4290, 4291
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42902 5200918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 12:41
omb
А-Банк 1 ... 1709, 1710, 1711
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17100 2383141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 12:34
ingtrans
Идея Банк 1 ... 1859, 1860, 1861
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18605 2610204
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 11:54
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (138)
15.09.2020 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.