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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 09:19
Kalgan написав:
Что б эта кнопка не маячила впритык к дебетке
Неоднократно туда тыцял, хорошо , что сразу не наливают, иначе набрался бы уже немеряно.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:26
mustbe написав:
Приехало 380*2=760 бонусов за обе Эко.
В очередной раз - спасибо офпреду
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:10
Alfa_Bank написав:
Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ
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Kalgan
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:14
Да пришло Эко. Спасибо.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:24
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ
Другими словами, это денежный кредит.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:00
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Это одобренное предложение ПИЛ без заполнения заявки.
Вопрос может глупый, но расшифруйте аббревиатуру ПИЛ
думаю от PIL, но чаще IPL (instant personal loan) -- мнгновенный кредит на заранее согласованную сумму.
Это шото типа манивэо от Альфы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:06
У нас САМЫЙ ЛУЧШИЙ оф.пред! )))
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sea_breeze
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:10
sea_breeze
, а тооо
Кстати, потестил вывод орехов
Все починили, все пимпочки на месте, все касиво отображается на моей 1й Нове Хуавэй, менюшка выбора карты для вывода фурычит на урра!
Обчем писяю кипятком
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:56
DENVER_S написав:
Да пришло Эко. Спасибо.
У Вас в кабинете ЕКО остаток увеличился?
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Fylhtq
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