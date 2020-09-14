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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:24
Господа, а напомните: для "Вайта" входящий п2п (не через Аллу), со стороны Аллы зачисление без комиссии?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:44
uaprofi написав:Господа, а напомните: для "Вайта" входящий п2п (не через Аллу), со стороны Аллы зачисление без комиссии?
Без
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stryzhko
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13
Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
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IMPRINTER
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:21
IMPRINTER написав:
Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
У izi офпред живий. Правда гiлка щойно створена тому ще може не зна що можна втекти
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Alien
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:21
IMPRINTER написав:
Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
У изи появился
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Faceless
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:26
Faceless
А у ТАСа куда делся? Иногда всплывает из летаргического сна и опять туда же
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Vorlon
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:51
Vorlon написав:Faceless
А у ТАСа куда делся? Иногда всплывает из летаргического сна и опять туда же
Халтурщик
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:39
IMPRINTER написав:
Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
це не просто офпред, це Офпред!
джіу-джітсу чорний пояс
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greenozon
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