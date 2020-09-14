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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8935893689378938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:24

Господа, а напомните: для "Вайта" входящий п2п (не через Аллу), со стороны Аллы зачисление без комиссии?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:44

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:Господа, а напомните: для "Вайта" входящий п2п (не через Аллу), со стороны Аллы зачисление без комиссии?
Без
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13

  Alfa_Bank написав:
  sea_breeze написав:У нас САМЫЙ ЛУЧШИЙ оф.пред! )))

:D


Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:21

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  sea_breeze написав:У нас САМЫЙ ЛУЧШИЙ оф.пред! )))

:D


Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )

У izi офпред живий. Правда гiлка щойно створена тому ще може не зна що можна втекти
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:21

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  sea_breeze написав:У нас САМЫЙ ЛУЧШИЙ оф.пред! )))

:D


Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
У изи появился :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:26

Faceless
А у ТАСа куда делся? Иногда всплывает из летаргического сна и опять туда же :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:51

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Faceless
А у ТАСа куда делся? Иногда всплывает из летаргического сна и опять туда же :mrgreen:
Халтурщик
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:39

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  sea_breeze написав:У нас САМЫЙ ЛУЧШИЙ оф.пред! )))

:D


Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )


це не просто офпред, це Офпред!
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greenozon
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