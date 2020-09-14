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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:24
Господа, а напомните: для "Вайта" входящий п2п (не через Аллу), со стороны Аллы зачисление без комиссии?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:44
uaprofi написав:Господа, а напомните: для "Вайта" входящий п2п (не через Аллу), со стороны Аллы зачисление без комиссии?
Без
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stryzhko
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13
Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
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Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:21
IMPRINTER написав:
Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
У izi офпред живий. Правда гiлка щойно створена тому ще може не зна що можна втекти
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:21
IMPRINTER написав:
Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
У изи появился
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Faceless
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:26
Faceless
А у ТАСа куда делся? Иногда всплывает из летаргического сна и опять туда же
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Vorlon
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:51
Vorlon написав:Faceless
А у ТАСа куда делся? Иногда всплывает из летаргического сна и опять туда же
Халтурщик
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:39
IMPRINTER написав:
Так у Альфа единсвенной тут офпред и остался ))) все остальные - слабаки - сбежали от свиней )
це не просто офпред, це Офпред!
джіу-джітсу чорний пояс
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:56
Alfa_Bank написав: idealstorm написав:
Как я сегодня был зол на Альфа-банк.
Годичной давностью был разведён на смс-банкинг в пакете Ультра, на счету остался долг минус 0.17$ при наличии депозитов >$10k. Гасить не стал из принципа.
Добрый день. Сожалею, что сложилась такая ситуация. Однако, если по счету возникает задолженность
Коли закривав рахунок в євро, висіли 8 євроцентів на рахунку, сказали, що можна забрати лише коли закриється повністю картка (45днів), але не пізніше 60 днів. Не було часу і бажання займатись такою сумою. Чому в одному випадку блокують за 17 центів, якщо клієнт винний зовсім по іншому рахунку, а за 8 центів, які винний банк, ніхто не париться?
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Son of Sun
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:13
Son of Sun написав: Alfa_Bank написав: idealstorm написав:
Как я сегодня был зол на Альфа-банк.
Годичной давностью был разведён на смс-банкинг в пакете Ультра, на счету остался долг минус 0.17$ при наличии депозитов >$10k. Гасить не стал из принципа.
Добрый день. Сожалею, что сложилась такая ситуация. Однако, если по счету возникает задолженность
Коли закривав рахунок в євро, висіли 8 євроцентів на рахунку, сказали, що можна забрати лише коли закриється повністю картка (45днів), але не пізніше 60 днів. Не було часу і бажання займатись такою сумою. Чому в одному випадку блокують за 17 центів, якщо клієнт винний зовсім по іншому рахунку, а за 8 центів, які винний банк, ніхто не париться?
Доброго дня. В разі закриття валютного рахунку, ви можете або перевести залишок на інший свій валютний рахунок в банку, або отримати його в касі банку через 30 днів після звернення на закриття, але не пізніше 45 днів.
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Alfa_Bank
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