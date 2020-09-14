Alfa_Bank написав:Доброго дня. В разі закриття валютного рахунку, ви можете або перевести залишок на інший свій валютний рахунок в банку, або отримати його в касі банку через 30 днів після звернення на закриття, але не пізніше 45 днів.
Саме так: 30-45 днів. Куди діваються кошти через 1,5 місяці? Якщо мова йшла б не про центи. І суть в тому, що при мінусі в 17 центів на одному рахунку у клієнта, але при наявності пари тис. на іншому, рахунок було блоковано. Було б доцільнішим мати можливість погасити дистанційно цей мінус, а не ходити до каси або за дорученням клієнта сам банк міг би це робити (як з сейфу знімають, якщо не вистачає на картковому рахунку)
Son of Sun написав:Саме так: 30-45 днів. Куди діваються кошти через 1,5 місяці? Якщо мова йшла б не про центи. І суть в тому, що при мінусі в 17 центів на одному рахунку у клієнта, але при наявності пари тис. на іншому, рахунок було блоковано. Було б доцільнішим мати можливість погасити дистанційно цей мінус, а не ходити до каси або за дорученням клієнта сам банк міг би це робити (як з сейфу знімають, якщо не вистачає на картковому рахунку)
Після 45-денного терміну кошти йдуть на благодійність. Над пропозицією дистанційного погашення подумаємо.
Son of Sun написав:Саме так: 30-45 днів. Куди діваються кошти через 1,5 місяці? Якщо мова йшла б не про центи. І суть в тому, що при мінусі в 17 центів на одному рахунку у клієнта, але при наявності пари тис. на іншому, рахунок було блоковано. Було б доцільнішим мати можливість погасити дистанційно цей мінус, а не ходити до каси або за дорученням клієнта сам банк міг би це робити (як з сейфу знімають, якщо не вистачає на картковому рахунку)
Після 45-денного терміну кошти йдуть на благодійність. Над пропозицією дистанційного погашення подумаємо.
Чому банк привласнює кошти клієнта, потім відправляючи їх на благодійність? Чим це регламентується? Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?
PS Ви дійсно єдина людина в банку, до якої мають доступ клієнти, яка може дати чітку і достовірну відповідь.