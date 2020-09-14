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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8936893789388939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:51

  Alfa_Bank написав:
  Son of Sun написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. В разі закриття валютного рахунку, ви можете або перевести залишок на інший свій валютний рахунок в банку, або отримати його в касі банку через 30 днів після звернення на закриття, але не пізніше 45 днів.

Саме так: 30-45 днів. Куди діваються кошти через 1,5 місяці? Якщо мова йшла б не про центи.
І суть в тому, що при мінусі в 17 центів на одному рахунку у клієнта, але при наявності пари тис. на іншому, рахунок було блоковано. Було б доцільнішим мати можливість погасити дистанційно цей мінус, а не ходити до каси або за дорученням клієнта сам банк міг би це робити (як з сейфу знімають, якщо не вистачає на картковому рахунку)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:59

  Son of Sun написав:Саме так: 30-45 днів. Куди діваються кошти через 1,5 місяці? Якщо мова йшла б не про центи.
І суть в тому, що при мінусі в 17 центів на одному рахунку у клієнта, але при наявності пари тис. на іншому, рахунок було блоковано. Було б доцільнішим мати можливість погасити дистанційно цей мінус, а не ходити до каси або за дорученням клієнта сам банк міг би це робити (як з сейфу знімають, якщо не вистачає на картковому рахунку)

Після 45-денного терміну кошти йдуть на благодійність. Над пропозицією дистанційного погашення подумаємо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:18

  Alfa_Bank написав:
  Son of Sun написав:Саме так: 30-45 днів. Куди діваються кошти через 1,5 місяці? Якщо мова йшла б не про центи.
І суть в тому, що при мінусі в 17 центів на одному рахунку у клієнта, але при наявності пари тис. на іншому, рахунок було блоковано. Було б доцільнішим мати можливість погасити дистанційно цей мінус, а не ходити до каси або за дорученням клієнта сам банк міг би це робити (як з сейфу знімають, якщо не вистачає на картковому рахунку)

Після 45-денного терміну кошти йдуть на благодійність. Над пропозицією дистанційного погашення подумаємо.

Чому банк привласнює кошти клієнта, потім відправляючи їх на благодійність? Чим це регламентується? :)
Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?

PS Ви дійсно єдина людина в банку, до якої мають доступ клієнти, яка може дати чітку і достовірну відповідь.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:23

  uaprofi написав:со стороны Аллы зачисление без комиссии?


а у каких-то альфовских продуктов бывает комиссия зачисления?
я думала, это гениальное изобретение только у ПБ еще осталось ...
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:26

Re: Альфа-Банк

Arien написав:а у каких-то альфовских продуктов бывает комиссия зачисления?

У зарплатних Zero 0,4% за нецільовий СЕП.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:42

  Son of Sun написав:Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?



есть же тарифы и условия, сначла будет списываться за неактивность, потом блок и закрытие )
понятно, что они спрятаны, но - в этой же ветке много много раньше подобная ситуация уже была, если не повторялась
я все карты "на полке" раз в полгода дергаю, зачем нам сюрпризы ....

тут многофакторность на самом деле, примерно такая же, как у ОПСоСов - неактивные карты не идут в зачет при всяких там аудитах и т.п.
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:45

  stryzhko написав:
Arien написав:а у каких-то альфовских продуктов бывает комиссия зачисления?

У зарплатних Zero 0,4% за нецільовий СЕП.

Ну для КдВ Привата или Платівки Таси эт тоже нецелевые
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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