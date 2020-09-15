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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8938893989408941>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:24

  cohan написав:
  Son of Sun написав:Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?



есть же тарифы и условия, сначла будет списываться за неактивность, потом блок и закрытие )

Я закривав карту за власним бажанням і ніяк не розраховував чекати місяць, щоб забрати залишок рахунку. Якби там була б значніша сума, то через 1,5 міс. вона б пішла "на благодійність" дяді Міші "з Люксембурга"? Ок, навіть якщо це благодійність, де звіт про використання благодійної допомоги? Чим зафіксовані ці транзакції, на підставі чого вони їх списують? А списати 17 центів з іншого рахунку одного ж клієнта не можуть, щоб не створювати проблему із "заборгованністю".
Тарифи мало хто достеменно знає навіть з тих, хто їх пише. Наразі вони виглядають вилизанішими, ніж декілька років тому.
Чому через криворукість програмістів чи подібні ситуації з "благодійністю" має викручуватись представник на форумі, яка одна з небагатьох, хто намагається зрозуміти клієнта і зберегти реноме банку?

Ще одне питання до представника: "Чим регламентується використання коштів клієнта після закриття рахунку, їх привласнення та використання на розсуд банку? (глобально, без привязки до суми)?"
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:35

  Son of Sun написав:Чому банк привласнює кошти клієнта, потім відправляючи їх на благодійність? Чим це регламентується? :)
Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?

PS Ви дійсно єдина людина в банку, до якої мають доступ клієнти, яка може дати чітку і достовірну відповідь.

При подачі заяви на закриття рахунку клієнт сам обирає яким чином повернути залишок коштів. Якщо це видача через кассу - то його інформують про термін отримання коштів одразу, потім нагадують про це в смс. Рахунок не може бути закритий з позитивним залишком, тому кошти списуються. Умови закриття рахунку регламентуються ДБО.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:36

  ruvex написав:
  Son of Sun написав:Коли закривав рахунок в євро, висіли 8 євроцентів на рахунку, сказали, що можна забрати лише коли закриється повністю картка (45днів), але не пізніше 60 днів. Не було часу і бажання займатись такою сумою. Чому в одному випадку блокують за 17 центів, якщо клієнт винний зовсім по іншому рахунку, а за 8 центів, які винний банк, ніхто не париться?

Вспомнился анекдот "Старый индеец приходит в банк..."

Один з основних капіталів банку і подібних структур - репутація.
Рандомне вимкнення МАБу (=обмеження доступу до коштів), різні маніпуляції з коштами клієнтів (сейф<->рахунок, овердрафти, ...) і т.і. не сприяють підвищенню реноме, назважаючи на роботу маркетологів і інтенсивної реклами.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:41

  Alfa_Bank написав:
  Son of Sun написав:Чому банк привласнює кошти клієнта, потім відправляючи їх на благодійність? Чим це регламентується? :)
Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?

PS Ви дійсно єдина людина в банку, до якої мають доступ клієнти, яка може дати чітку і достовірну відповідь.

При подачі заяви на закриття рахунку клієнт сам обирає яким чином повернути залишок коштів. Якщо це видача через кассу - то його інформують про термін отримання коштів одразу, потім нагадують про це в смс. Рахунок не може бути закритий з позитивним залишком, тому кошти списуються. Умови закриття рахунку регламентуються ДБО.

ДБО пишеться не порушуючи ЦКУ, інші закони. В данному випадку, ДБО живе своїм власним життям.
ОК, розумію, що ви не створювали цю ситуацію, але маєте за неї віддуватись.
При відкритті рахунку до ДБО треба ще роздруковувати гілку форуму і давати ознайомлюватись з різноманітними ситуаціями, які можуть виникнути в житті клієнта з банком. 8)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:44

  Menwyy написав:Специально нашел свой последний чек из ЭКО с остатком бонусов и понял, что вообще ничего не начислили. Юлия, поможете?
mustbe написав:Приехало 380*2=760 бонусов за обе Эко.
В очередной раз - спасибо офпреду

Добрый день. В работе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:57

Alfa_Bank
200 приветственных бонусов наконец-то успешно зашли и отоварены.
Спасибо всем причастным!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:09

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
200 приветственных бонусов наконец-то успешно зашли и отоварены.
Спасибо всем причастным!

:lol:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:27

Re: Альфа-Банк

У меня и 120 не зашло. Как будто трат не было в прошлом месяце.
WachtAmRhein написав:
  Menwyy написав:Специально нашел свой последний чек из ЭКО с остатком бонусов и понял, что вообще ничего не начислили. Юлия, поможете?
mustbe написав:Приехало 380*2=760 бонусов за обе Эко.
В очередной раз - спасибо офпреду


У меня знакомый тоже жалуется, что при тратах около 20000 начислили сначала 120, а потом добавили ещё 40
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:28

Re: Альфа-Банк

В мене другий місяць нічого не заходить :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:32

Re: Альфа-Банк

Самое паршивое, что, если не сидеть с чеками/записями, то вполне реально, что тут каждый второй месяц ничего не начисляли и черт проверишь их...выписки то нет.
Кочевник написав:В мене другий місяць нічого не заходить :(
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