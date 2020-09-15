Son of Sun написав:Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?
есть же тарифы и условия, сначла будет списываться за неактивность, потом блок и закрытие )
Я закривав карту за власним бажанням і ніяк не розраховував чекати місяць, щоб забрати залишок рахунку. Якби там була б значніша сума, то через 1,5 міс. вона б пішла "на благодійність" дяді Міші "з Люксембурга"? Ок, навіть якщо це благодійність, де звіт про використання благодійної допомоги? Чим зафіксовані ці транзакції, на підставі чого вони їх списують? А списати 17 центів з іншого рахунку одного ж клієнта не можуть, щоб не створювати проблему із "заборгованністю". Тарифи мало хто достеменно знає навіть з тих, хто їх пише. Наразі вони виглядають вилизанішими, ніж декілька років тому. Чому через криворукість програмістів чи подібні ситуації з "благодійністю" має викручуватись представник на форумі, яка одна з небагатьох, хто намагається зрозуміти клієнта і зберегти реноме банку?
Ще одне питання до представника: "Чим регламентується використання коштів клієнта після закриття рахунку, їх привласнення та використання на розсуд банку? (глобально, без привязки до суми)?"
Son of Sun написав:Чому банк привласнює кошти клієнта, потім відправляючи їх на благодійність? Чим це регламентується? Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?
PS Ви дійсно єдина людина в банку, до якої мають доступ клієнти, яка може дати чітку і достовірну відповідь.
При подачі заяви на закриття рахунку клієнт сам обирає яким чином повернути залишок коштів. Якщо це видача через кассу - то його інформують про термін отримання коштів одразу, потім нагадують про це в смс. Рахунок не може бути закритий з позитивним залишком, тому кошти списуються. Умови закриття рахунку регламентуються ДБО.
Son of Sun написав:Коли закривав рахунок в євро, висіли 8 євроцентів на рахунку, сказали, що можна забрати лише коли закриється повністю картка (45днів), але не пізніше 60 днів. Не було часу і бажання займатись такою сумою. Чому в одному випадку блокують за 17 центів, якщо клієнт винний зовсім по іншому рахунку, а за 8 центів, які винний банк, ніхто не париться?
Вспомнился анекдот "Старый индеец приходит в банк..."
Один з основних капіталів банку і подібних структур - репутація. Рандомне вимкнення МАБу (=обмеження доступу до коштів), різні маніпуляції з коштами клієнтів (сейф<->рахунок, овердрафти, ...) і т.і. не сприяють підвищенню реноме, назважаючи на роботу маркетологів і інтенсивної реклами.
Son of Sun написав:Чому банк привласнює кошти клієнта, потім відправляючи їх на благодійність? Чим це регламентується? Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?
PS Ви дійсно єдина людина в банку, до якої мають доступ клієнти, яка може дати чітку і достовірну відповідь.
При подачі заяви на закриття рахунку клієнт сам обирає яким чином повернути залишок коштів. Якщо це видача через кассу - то його інформують про термін отримання коштів одразу, потім нагадують про це в смс. Рахунок не може бути закритий з позитивним залишком, тому кошти списуються. Умови закриття рахунку регламентуються ДБО.
ДБО пишеться не порушуючи ЦКУ, інші закони. В данному випадку, ДБО живе своїм власним життям. ОК, розумію, що ви не створювали цю ситуацію, але маєте за неї віддуватись. При відкритті рахунку до ДБО треба ще роздруковувати гілку форуму і давати ознайомлюватись з різноманітними ситуаціями, які можуть виникнути в житті клієнта з банком.