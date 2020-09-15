RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8938893989408941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:12

  Кочевник написав:В мене другий місяць нічого не заходить :(

Доброго дня. У вас немає торгових операцій, тому нічого і не заходить.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9322
З нами з: 18.02.13
Подякував: 85 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:27

  Son of Sun написав:
  cohan написав:
  Son of Sun написав:Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?



есть же тарифы и условия, сначла будет списываться за неактивность, потом блок и закрытие )

Я закривав карту за власним бажанням і ніяк не розраховував чекати місяць, щоб забрати залишок рахунку. Якби там була б значніша сума, то через 1,5 міс. вона б пішла "на благодійність" дяді Міші "з Люксембурга"? Ок, навіть якщо це благодійність, де звіт про використання благодійної допомоги? Чим зафіксовані ці транзакції, на підставі чого вони їх списують? А списати 17 центів з іншого рахунку одного ж клієнта не можуть, щоб не створювати проблему із "заборгованністю".
Тарифи мало хто достеменно знає навіть з тих, хто їх пише. Наразі вони виглядають вилизанішими, ніж декілька років тому.
Чому через криворукість програмістів чи подібні ситуації з "благодійністю" має викручуватись представник на форумі, яка одна з небагатьох, хто намагається зрозуміти клієнта і зберегти реноме банку?

Ще одне питання до представника: "Чим регламентується використання коштів клієнта після закриття рахунку, їх привласнення та використання на розсуд банку? (глобально, без привязки до суми)?"


так а 8 центов почему сразу не выдали? перед закрытием?
cohan
 
Повідомлень: 293
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8938893989408941
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, izibank, WachtAmRhein, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4291, 4292, 4293
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42920 5203604
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 11:13
Slx
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7278 1640757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 10:31
cohan
Юнекс Банк 1 ... 224, 225, 226
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2257 58574
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 09:08
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.