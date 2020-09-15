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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:12
Кочевник написав:
В мене другий місяць нічого не заходить
Доброго дня. У вас немає торгових операцій, тому нічого і не заходить.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:27
Son of Sun написав: cohan написав: Son of Sun написав:
Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?
есть же тарифы и условия, сначла будет списываться за неактивность, потом блок и закрытие )
Я закривав карту за власним бажанням і ніяк не розраховував чекати місяць, щоб забрати залишок рахунку. Якби там була б значніша сума, то через 1,5 міс. вона б пішла "на благодійність" дяді Міші "з Люксембурга"? Ок, навіть якщо це благодійність, де звіт про використання благодійної допомоги? Чим зафіксовані ці транзакції, на підставі чого вони їх списують? А списати 17 центів з іншого рахунку одного ж клієнта не можуть, щоб не створювати проблему із "заборгованністю".
Тарифи мало хто достеменно знає навіть з тих, хто їх пише. Наразі вони виглядають вилизанішими, ніж декілька років тому.
Чому через криворукість програмістів чи подібні ситуації з "благодійністю" має викручуватись представник на форумі, яка одна з небагатьох, хто намагається зрозуміти клієнта і зберегти реноме банку?
Ще одне питання до представника: "Чим регламентується використання коштів клієнта після закриття рахунку, їх привласнення та використання на розсуд банку? (глобально, без привязки до суми)?"
так а 8 центов почему сразу не выдали? перед закрытием?
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cohan
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