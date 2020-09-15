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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8939894089418942>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:12

  Кочевник написав:В мене другий місяць нічого не заходить :(

Доброго дня. У вас немає торгових операцій, тому нічого і не заходить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:27

  Son of Sun написав:
  cohan написав:
  Son of Sun написав:Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?



есть же тарифы и условия, сначла будет списываться за неактивность, потом блок и закрытие )

Я закривав карту за власним бажанням і ніяк не розраховував чекати місяць, щоб забрати залишок рахунку. Якби там була б значніша сума, то через 1,5 міс. вона б пішла "на благодійність" дяді Міші "з Люксембурга"? Ок, навіть якщо це благодійність, де звіт про використання благодійної допомоги? Чим зафіксовані ці транзакції, на підставі чого вони їх списують? А списати 17 центів з іншого рахунку одного ж клієнта не можуть, щоб не створювати проблему із "заборгованністю".
Тарифи мало хто достеменно знає навіть з тих, хто їх пише. Наразі вони виглядають вилизанішими, ніж декілька років тому.
Чому через криворукість програмістів чи подібні ситуації з "благодійністю" має викручуватись представник на форумі, яка одна з небагатьох, хто намагається зрозуміти клієнта і зберегти реноме банку?

Ще одне питання до представника: "Чим регламентується використання коштів клієнта після закриття рахунку, їх привласнення та використання на розсуд банку? (глобально, без привязки до суми)?"


так а 8 центов почему сразу не выдали? перед закрытием?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:51

Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:56

  WachtAmRhein написав:Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?

А мож попробовать купить с Пакетной-грн. 0.25€ на ФастКарту?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:58

  WachtAmRhein написав:Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?

Добрый день. Приходные кассовые операции (пополнение текущих, депозитных и карточных счетов, операции по погашению кредита и пр.) на сумму в иностранной валюте меньше, чем 1 доллар США, 5 евро, 10 рос. рублей (номинальная стоимость минимальной банкноты, которая находится в обороте) не выполняются. Иностранные монеты касса не принимает, только бумажные купюры.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:59

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?

А мож попробовать купить с Пакетной-грн. 0.25€ на ФастКарту?

Добрый день. Валютообмен на карты с овердрафтом не осущестсвляется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:24

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Валютообмен на карты с овердрафтом не осущестсвляется.

Это правило специально, что б наказывать клиентов за овердрафт по дебеткам ?
Какой смысл запрещать покупку валюты на карту с целью погашения долга, а вместо этого заставлять клиента идти в кассу и искать мелкие купюры, что б все таки погасить долг ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:24

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?

А мож попробовать купить с Пакетной-грн. 0.25€ на ФастКарту?

Добрый день. Валютообмен на карты с овердрафтом не осущестсвляется.

Предлагаю разрешить такую операцию :idea:
Это же не снятие средств
Тем более, шо валютообмен (зачисление средств) осуществляется даже при НЕ получении карты, а только ее заказе в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:28

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Валютообмен на карты с овердрафтом не осущестсвляется.

Это правило специально, что б наказывать клиентов за овердрафт по дебеткам ?
Какой смысл запрещать покупку валюты на карту с целью погашения долга, а вместо этого заставлять клиента идти в кассу и искать мелкие купюры, что б все таки погасить долг ?

Добрый день. На данный момент это невозможно технически.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:30

  clientage написав:Предлагаю разрешить такую операцию :idea:
Это же не снятие средств
Тем более, шо валютообмен (зачисление средств) осуществляется даже при НЕ получении карты, а только ее заказе в ИБ

Такая возможность рассматривается.
Alfa_Bank
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