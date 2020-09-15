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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:12
Кочевник написав:
В мене другий місяць нічого не заходить
Доброго дня. У вас немає торгових операцій, тому нічого і не заходить.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:27
Son of Sun написав: cohan написав: Son of Sun написав:
Тобто якщо на залишку буде 1т., то й вона піде комусь у благодійний фонд?
есть же тарифы и условия, сначла будет списываться за неактивность, потом блок и закрытие )
Я закривав карту за власним бажанням і ніяк не розраховував чекати місяць, щоб забрати залишок рахунку. Якби там була б значніша сума, то через 1,5 міс. вона б пішла "на благодійність" дяді Міші "з Люксембурга"? Ок, навіть якщо це благодійність, де звіт про використання благодійної допомоги? Чим зафіксовані ці транзакції, на підставі чого вони їх списують? А списати 17 центів з іншого рахунку одного ж клієнта не можуть, щоб не створювати проблему із "заборгованністю".
Тарифи мало хто достеменно знає навіть з тих, хто їх пише. Наразі вони виглядають вилизанішими, ніж декілька років тому.
Чому через криворукість програмістів чи подібні ситуації з "благодійністю" має викручуватись представник на форумі, яка одна з небагатьох, хто намагається зрозуміти клієнта і зберегти реноме банку?
Ще одне питання до представника: "Чим регламентується використання коштів клієнта після закриття рахунку, їх привласнення та використання на розсуд банку? (глобально, без привязки до суми)?"
так а 8 центов почему сразу не выдали? перед закрытием?
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cohan
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:51
Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:56
WachtAmRhein написав:
Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?
А мож попробовать купить с Пакетной-грн. 0.25€ на ФастКарту?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:58
WachtAmRhein написав:
Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?
Добрый день. Приходные кассовые операции (пополнение текущих, депозитных и карточных счетов, операции по погашению кредита и пр.) на сумму в иностранной валюте меньше, чем 1 доллар США, 5 евро, 10 рос. рублей (номинальная стоимость минимальной банкноты, которая находится в обороте) не выполняются. Иностранные монеты касса не принимает, только бумажные купюры.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:59
clientage написав: WachtAmRhein написав:
Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?
А мож попробовать купить с Пакетной-грн. 0.25€ на ФастКарту?
Добрый день. Валютообмен на карты с овердрафтом не осущестсвляется.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:24
Alfa_Bank написав:
Валютообмен на карты с овердрафтом не осущестсвляется.
Это правило специально, что б наказывать клиентов за овердрафт по дебеткам ?
Какой смысл запрещать покупку валюты на карту с целью погашения долга, а вместо этого заставлять клиента идти в кассу и искать мелкие купюры, что б все таки погасить долг ?
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Kalgan
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:24
Alfa_Bank написав: clientage написав: WachtAmRhein написав:
Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?
А мож попробовать купить с Пакетной-грн. 0.25€ на ФастКарту?
Добрый день. Валютообмен на карты с овердрафтом не осущестсвляется.
Предлагаю разрешить такую операцию
Это же не снятие средств
Тем более, шо валютообмен (зачисление средств) осуществляется даже при НЕ получении карты, а только ее заказе в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:28
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Валютообмен на карты с овердрафтом не осущестсвляется.
Это правило специально, что б наказывать клиентов за овердрафт по дебеткам ?
Какой смысл запрещать покупку валюты на карту с целью погашения долга, а вместо этого заставлять клиента идти в кассу и искать мелкие купюры, что б все таки погасить долг ?
Добрый день. На данный момент это невозможно технически.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:30
clientage написав:
Предлагаю разрешить такую операцию
Это же не снятие средств
Тем более, шо валютообмен (зачисление средств) осуществляется даже при НЕ получении карты, а только ее заказе в ИБ
Такая возможность рассматривается.
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