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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:57
1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09
WachtAmRhein написав:
1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.
так на благотворительность же списывают средства клиента, а не его долг перед банком
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Kalgan
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:28
Kalgan написав: WachtAmRhein написав:
1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.
так на благотворительность же списывают средства клиента, а не его долг перед банком
Ну это просрочка кредитора. Как с Михалычем было. Не дают возможности погасить, пусть списывают.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:39
Alfa_Bank
Для общего развития вопрос по лёгкой рассрочке с условиями:
1) стоимость покупки превышает сумму кредитного лимита,
2) собственные средства на карте, покрывающие разницу с лимитом и покупкой.
Будет ли оформлена в магазине-патнёре при таких условиях лёгкая рассрочка? Подразумевается, что на рассрочку идёт только сумма кредитного лимита.
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Vorlon
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