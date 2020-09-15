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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8939894089418942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:57

1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8908
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09

  WachtAmRhein написав:1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.

так на благотворительность же списывают средства клиента, а не его долг перед банком :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 512
З нами з: 02.01.19
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Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:28

  Kalgan написав:
  WachtAmRhein написав:1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.

так на благотворительность же списывают средства клиента, а не его долг перед банком :mrgreen:


Ну это просрочка кредитора. Как с Михалычем было. Не дают возможности погасить, пусть списывают.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8908
З нами з: 16.11.11
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Подякували: 1312 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:39

Alfa_Bank
Для общего развития вопрос по лёгкой рассрочке с условиями:
1) стоимость покупки превышает сумму кредитного лимита,
2) собственные средства на карте, покрывающие разницу с лимитом и покупкой.

Будет ли оформлена в магазине-патнёре при таких условиях лёгкая рассрочка? Подразумевается, что на рассрочку идёт только сумма кредитного лимита.
Vorlon
 
Повідомлень: 9069
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  #<1 ... 8939894089418942
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