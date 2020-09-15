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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8940894189428943>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:57

1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09

  WachtAmRhein написав:1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.

так на благотворительность же списывают средства клиента, а не его долг перед банком :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:28

  Kalgan написав:
  WachtAmRhein написав:1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.

так на благотворительность же списывают средства клиента, а не его долг перед банком :mrgreen:


Ну это просрочка кредитора. Как с Михалычем было. Не дают возможности погасить, пусть списывают.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:39

Alfa_Bank
Для общего развития вопрос по лёгкой рассрочке с условиями:
1) стоимость покупки превышает сумму кредитного лимита,
2) собственные средства на карте, покрывающие разницу с лимитом и покупкой.

Будет ли оформлена в магазине-патнёре при таких условиях лёгкая рассрочка? Подразумевается, что на рассрочку идёт только сумма кредитного лимита.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:57

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Для общего развития вопрос по лёгкой рассрочке с условиями:
1) стоимость покупки превышает сумму кредитного лимита,
2) собственные средства на карте, покрывающие разницу с лимитом и покупкой.

Будет ли оформлена в магазине-патнёре при таких условиях лёгкая рассрочка? Подразумевается, что на рассрочку идёт только сумма кредитного лимита.

Добрый день. Процесс аналогичен обычной рассрочке при наличии собственных средств.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:59

Re: Альфа-Банк

Коллеги, такой кейс.

Есть эко.

Допустим рд 1го числа.
По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)

Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:01

Alfa_Bank
Ну так в обычной при наличии собственных средств нужно дождаться проводки по счёту для получения предложения по рассрочке, не так ли? А с лёгкой как - я вот стою в магазине и что? Мне скажут приходить через день-два-три? Не верю... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:09

у кого там минус -0.17 центов.... 0.34 цента 0.51 цент и тюд по картам

примерный кейс:
открываете текущий в евро.
покупаете туда 1,17 евро
гасите с него 1.17, снимаете (или продаёте) 1 евро
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:13

  uaprofi написав:у кого там минус -0.17 центов.... 0.34 цента 0.51 цент и тюд по картам

примерный кейс:
открываете текущий в евро.
покупаете туда 1,17 евро
гасите с него 1.17, снимаете (или продаёте) 1 евро

1 ЕВРО наличными не снимешь в Альфе,т.к. минимальная купюра 5 ЕВРО
Минимальная сумма покупки через приложение 10 ЕВРО и навряд ли на текущий счёт купишь
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:53

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Ну так в обычной при наличии собственных средств нужно дождаться проводки по счёту для получения предложения по рассрочке, не так ли? А с лёгкой как - я вот стою в магазине и что? Мне скажут приходить через день-два-три? Не верю... :?

В данном случае смс приходит сразу.
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