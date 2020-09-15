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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:57
1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09
WachtAmRhein написав:
1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.
так на благотворительность же списывают средства клиента, а не его долг перед банком
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Kalgan
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:28
Kalgan написав: WachtAmRhein написав:
1. Меньше 1 евро купить нельзя.
2. Карту с овердрафтом пополнить нельзя.
3. Мелочь касса не берет.
4. 5 евро нести давит жаба.
....
Предлагаю закрыть карту и списать остаток на благотворительность. Так как способов пополнить ее я не вижу в обозримом будущем.
так на благотворительность же списывают средства клиента, а не его долг перед банком
Ну это просрочка кредитора. Как с Михалычем было. Не дают возможности погасить, пусть списывают.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:39
Alfa_Bank
Для общего развития вопрос по лёгкой рассрочке с условиями:
1) стоимость покупки превышает сумму кредитного лимита,
2) собственные средства на карте, покрывающие разницу с лимитом и покупкой.
Будет ли оформлена в магазине-патнёре при таких условиях лёгкая рассрочка? Подразумевается, что на рассрочку идёт только сумма кредитного лимита.
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Vorlon
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:57
Vorlon написав:Alfa_Bank
Для общего развития вопрос по лёгкой рассрочке с условиями:
1) стоимость покупки превышает сумму кредитного лимита,
2) собственные средства на карте, покрывающие разницу с лимитом и покупкой.
Будет ли оформлена в магазине-патнёре при таких условиях лёгкая рассрочка? Подразумевается, что на рассрочку идёт только сумма кредитного лимита.
Добрый день. Процесс аналогичен обычной рассрочке при наличии собственных средств.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:59
Коллеги, такой кейс.
Есть эко.
Допустим рд 1го числа.
По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)
Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?
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Menwyy
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:01
Alfa_Bank
Ну так в обычной при наличии собственных средств нужно дождаться проводки по счёту для получения предложения по рассрочке, не так ли? А с лёгкой как - я вот стою в магазине и что? Мне скажут приходить через день-два-три? Не верю...
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Vorlon
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:09
у кого там минус -0.17 центов.... 0.34 цента 0.51 цент и тюд по картам
примерный кейс:
открываете текущий в евро.
покупаете туда 1,17 евро
гасите с него 1.17, снимаете (или продаёте) 1 евро
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:13
uaprofi написав:
у кого там минус -0.17 центов.... 0.34 цента 0.51 цент и тюд по картам
примерный кейс:
открываете текущий в евро.
покупаете туда 1,17 евро
гасите с него 1.17, снимаете (или продаёте) 1 евро
1 ЕВРО наличными не снимешь в Альфе,т.к. минимальная купюра 5 ЕВРО
Минимальная сумма покупки через приложение 10 ЕВРО и навряд ли на текущий счёт купишь
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:53
Vorlon написав:Alfa_Bank
Ну так в обычной при наличии собственных средств нужно дождаться проводки по счёту для получения предложения по рассрочке, не так ли? А с лёгкой как - я вот стою в магазине и что? Мне скажут приходить через день-два-три? Не верю...
В данном случае смс приходит сразу.
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Alfa_Bank
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