|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:07
stryzhko написав:
mephala написав:хто може підказати сайти для придбання автобусних та залізничних квитків щоб алла їх розпізнавала як подорожі.
З перевірених особисто кешбеком 20% з правильним транспортним МСС:
-на маршруті Харків-Полтава-Київ часто користуюся: zs7.com.ua,
- регулярні автобуси по області, Україні і в Європу: avtovokzal.pl.ua.
-залізниця: booking.uz.gov.ua
-автобуси по Україні і Європі: flixbus.ua
Також з перевірених особисто ще:https://busfor.ua
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
-
Annet_
-
-
- Повідомлень: 378
- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7280
|1640998
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18613
|2611054
|
Сер 16 вер, 2020 14:30
Alien
|
|2259
|58701
|
|