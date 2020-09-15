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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8940894189428943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:07

  stryzhko написав:
mephala написав:хто може підказати сайти для придбання автобусних та залізничних квитків щоб алла їх розпізнавала як подорожі.

З перевірених особисто кешбеком 20% з правильним транспортним МСС:
-на маршруті Харків-Полтава-Київ часто користуюся: zs7.com.ua,
- регулярні автобуси по області, Україні і в Європу: avtovokzal.pl.ua.
-залізниця: booking.uz.gov.ua
-автобуси по Україні і Європі: flixbus.ua

Також з перевірених особисто ще:https://busfor.ua
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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  #<1 ... 8940894189428943
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