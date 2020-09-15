Додано: Сер 16 вер, 2020 17:03

Изменили способ оповещения на SMS и списали пятнашку за Альфачек. В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.

Интересно девки пляшут.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)