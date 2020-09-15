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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:07
stryzhko написав:
mephala написав:хто може підказати сайти для придбання автобусних та залізничних квитків щоб алла їх розпізнавала як подорожі.
З перевірених особисто кешбеком 20% з правильним транспортним МСС:
-на маршруті Харків-Полтава-Київ часто користуюся: zs7.com.ua,
- регулярні автобуси по області, Україні і в Європу: avtovokzal.pl.ua.
-залізниця: booking.uz.gov.ua
-автобуси по Україні і Європі: flixbus.ua
Також з перевірених особисто ще:https://busfor.ua
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:03
Изменили способ оповещения на SMS и списали пятнашку за Альфачек. В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.
Интересно девки пляшут.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:04
Menwyy написав:
Коллеги, такой кейс.
Есть эко.
Допустим рд 1го числа.
По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)
Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?
Через одну РД спишется первый платеж (точней сразу после этого РД).
На его погашение дается еще один месяц, сумма фиксируется красненьким цветом (заборгованність розрахункового періоду, погасити до), а дальше уже если до следующего РД не погасить - 3,5% комиссии.
Если купить 01.09 в рассрочку 6мес, то 01.11 начислится 1-й платеж, а гасить надо 6 платежей до 01.12 - 01.05
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:12
velvet написав: uaprofi написав:
у кого там минус -0.17 центов.... 0.34 цента 0.51 цент и тюд по картам
примерный кейс:
открываете текущий в евро.
покупаете туда 1,17 евро
гасите с него 1.17, снимаете (или продаёте) 1 евро
1 ЕВРО наличными не снимешь в Альфе,т.к. минимальная купюра 5 ЕВРО
Минимальная сумма покупки через приложение 10 ЕВРО и навряд ли на текущий счёт купишь
Учитывая что Вы говорите правильные вещи в безапелляционном порядке - то всё ниже сугубо моё ИМХО и фантазия:
слышал что иногда удаётся снять или положить на текущий любую сумму.
поэтому размер купюры не имеет особого значения (главное чтобы она была и было немного гривен на центы)
и ещё говорят 1 евро можно купить за баксы - даже онлайн. но наверное это не всем позволено.
и ещё вроде с ощадного или текущего можно перебросить например 5,17 евро, а потом например 5 евро вернуть обратно.
но всё это может быть сложно) очень сложно)
Востаннє редагувалось uaprofi
в Сер 16 вер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:15
summacut написав: В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.
Интересно девки пляшут.
Вже тут обговорювали подібні випадки, правда вчасно помічені і знову переведені на Push. З Аллою не можна розслаблятися)) Вона любить увагу й просить заглядати в налаштування частіше
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stryzhko
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:19
Странно, но по моим наблюдениям это работает следующим образом:
Платеж за рассрочку спишут под вечер в РД. А по правилам эко, все, что не в рассрочке - дайте 3,5% комис.
То есть, если бы они списали 2го, то работала бы ваша схема, а так как 1го и РД первого, то взуют по самые помидоры.
romanauscas написав: Menwyy написав:
Коллеги, такой кейс.
Есть эко.
Допустим рд 1го числа.
По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)
Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?
Через одну РД спишется первый платеж (точней сразу после этого РД).
На его погашение дается еще один месяц, сумма фиксируется красненьким цветом (заборгованність розрахункового періоду, погасити до), а дальше уже если до следующего РД не погасить - 3,5% комиссии.
Если купить 01.09 в рассрочку 6мес, то 01.11 начислится 1-й платеж, а гасить надо 6 платежей до 01.12 - 01.05
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Menwyy
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:19
stryzhko написав:
summacut написав: В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.
Интересно девки пляшут.
Вже тут обговорювали подібні випадки, правда вчасно помічені і знову переведені на Push. З Аллою не можна розслаблятися)) Вона любить увагу й просить заглядати в налаштування частіше
Если бортанут, получат они назад свой пластик, ибо нех копейки по карманам 3,14здить.
Думаю, что у ЛПР должно быть достаточно ума, чтобы понять, что если клиент с момента ввода push-оповещений сидит на них, терминал в сети и приложение на него установлено, то не надо ему втихую переключать на sms.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:39
вот потому и выкинул свою эко
напрягало каждый месяц быть нострадамусом
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